Супермісяць зійшов над Україною: найкращі фото з усієї мережі

У листопаді 2025 року жителі Землі можуть спостерігати за особливим астрономічним явищем – найбільшим та найяскравішим супермісяцем року. Ця подія відома у деяких країнах як Бобровий Місяць. Що ж робить її такою особливою для спостережень?

Соцмережі вже почали заповнюватися дивовижними фотографіями величезного місячного диска, який виглядав на 8% більшим і до 30% яскравішим, ніж зазвичай, повідомляє 24 Канал.

Найкращі фото

Листопадова повня, яка досягла свого піку о 15:19 за київським часом, отримала статус супермісяця завдяки рекордно близькій відстані до Землі – близько 356 978 кілометрів. Це зробило її найближчою до нашої планети за весь 2025 рік.

На численних знімках, зроблених як професіоналами, так і аматорами, видно, як велетенський місяць сходить над міськими пейзажами та природними ландшафтами. Найефектніші кадри вдалося зробити одразу після заходу сонця, коли завдяки "місячній ілюзії" супутник здавався ще більшим, ніж міг би бути, перебуваючи низько над горизонтом.

Ця подія відома під кількома назвами:

Найпопулярніша – Бобровий місяць (Beaver Moon), що походить від традицій корінних народів Північної Америки, які в цей період полювали на бобрів.

Також її називають Морозним або Крижаним Місяцем, що символізує настання холодів.



Супермісяць зійшов над Львовом / Фото 24 Каналу



Супермісяць зійшов над Львовом / Фото 24 Каналу

Крім візуального ефекту, наближення Місяця спричинило так звані "королівські припливи" в деяких прибережних регіонах світу, наприклад, біля узбережжя Флориди. Для спостереження цього видовища не потрібно спеціального обладнання – лише чисте небо та відкрита місцевість.



Супермісяць зійшов над Львовом / Фото 24 Каналу

У 2025 році ця подія є особливою, оскільки збігається із супермісяцем. Це відбувається, оскільки повня настає в момент, коли Місяць перебуває в перигеї – найближчій точці своєї орбіти до Землі. Вечір 5 листопада є буквально найкращим часом для спостереження, але постерігати за явищем можна буде й увечері 6 листопада, коли Місяць також буде майже повним і яскравим.

Для тих, хто не матиме змоги спостерігати за супермісяцем наживо, проєкт "Віртуальний телескоп" організовує безкоштовну онлайн-трансляцію з Італії. Вона розпочнеться 5 листопада о 21:00 за київським часом. Астроном Джанлука Масі також обіцяє показати найкращі знімки повного Місяця, зроблені проєктом за роки його існування, зокрема кадри із супутником над пам'ятками Рима.

