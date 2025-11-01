В Египте откроют грандиозный музей, который будет вмещать 100 000 никогда не виданных артефактов

В Каире завершилась эпопея со строительством Большого египетского музея, длившаяся более двух десятилетий. Новый культурный центр стоимостью более миллиарда долларов уже некоторое время принимает посетителей в части своих зданий, но теперь заработает весь комплекс, обещая беспрецедентную выставку артефактов, которые ранее никогда не демонстрировались.

Чем новый музей удивит мир?

После более двадцати лет планирования и строительства, готовится к торжественному открытию Большой египетский музей (GEM) – один из самых амбициозных культурных проектов современности. Расположенный всего в двух километрах от легендарных пирамид Гизы, этот огромный комплекс занимает площадь 500 тысяч квадратных метров, соединяя древнее наследие с современным Каиром. Стоимость проекта превысила один миллиард долларов, пишет 24 Канал со ссылкой на ArchDaily.

Архитектурный проект, разработан ирландской компанией Heneghan Peng Architects, был выбран среди более 1500 претендентов еще в 2002 году. Главная идея заключалась в том, чтобы здание не затмевало величие пирамид, а гармонично вписывалось в ландшафт плато. Фасад музея, выполнен из полупрозрачного алебастра, создает визуальную связь с пустыней и фильтрует дневной свет, создавая особую атмосферу внутри.

Коллекция музея насчитывает более 100 тысяч артефактов, что делает его крупнейшим в мире музеем, посвященным одной цивилизации.

Главной жемчужиной экспозиции станет полная коллекция сокровищ из гробницы Тутанхамона – более 5000 предметов, включая его знаменитую золотую погребальную маску. Впервые с момента открытия гробницы в 1922 году все эти реликвии будут выставлены вместе. В грандиозном атриуме посетителей будет встречать 3200-летняя статуя Рамзеса II.

Путь к открытию был долгим и сложным. Строительство, начавшееся в 2005 году, неоднократно приостанавливалось из-за политической нестабильности в стране, финансовых трудностей и пандемии COVID-19. Даже в этом году запланированное на июль открытие пришлось отложить из-за военного конфликта на Ближнем Востоке, который временно закрыл воздушное пространство.

Власти Египта возлагают на музей огромные надежды. Ожидается, что он будет принимать до пяти миллионов туристов ежегодно, что должно существенно поддержать туристическую отрасль, которая обеспечивает около 10% рабочих мест в стране.

Туризм в Египте демонстрирует признаки восстановления: по официальным данным, в 2024 году страну посетили рекордные 15,7 миллиона человек. Правительство стремится привлекать вдвое больше людей до 2032 года, пишет Guardian.

Церемония открытия, подготовка к которой держится в строгой тайне, обещает быть чрезвычайно пышной. Организаторы анонсировали присутствие королей, принцев и глав государств со всего мира. Египетские официальные лица называют это событие "подарком Египта миру" и началом новой главы в истории цивилизации.

Музей снаружи / Фото Depositphotos

Кроме выставочных залов, в музее разместились научно-исследовательские центры, реставрационные лаборатории и детский музей. Благодаря солнечным установкам, системам сбора дождевой воды и использованию местных материалов, GEM получил экологические сертификаты, став первым "зеленым" музеем в Африке и на Ближнем Востоке.