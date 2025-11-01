У Єгипті відкриють грандіозний музей, який вміщатиме 100 000 ніколи не бачених артефактів

У Каїрі завершилася епопея з будівництвом Великого єгипетського музею, що тривала понад два десятиліття. Новий культурний центр вартістю понад мільярд доларів вже деякий час приймає відвідувачів у частині своїх будівель, але тепер запрацює весь комплекс, обіцяючи безпрецедентну виставку артефактів, які раніше ніколи не демонструвалися.

Чим новий музей здивує світ?

Після понад двадцяти років планування й будівництва, готується до урочистого відкриття Великий єгипетський музей (GEM) – один із найамбітніших культурних проєктів сучасності. Розташований всього за два кілометри від легендарних пірамід Гізи, цей величезний комплекс займає площу 500 тисяч квадратних метрів, поєднуючи стародавню спадщину з сучасним Каїром. Вартість проєкту перевищила один мільярд доларів, пише 24 Канал з посиланням на ArchDaily.

Архітектурний проєкт, розроблений ірландською компанією Heneghan Peng Architects, був обраний з-поміж понад 1500 претендентів ще у 2002 році. Головна ідея полягала в тому, щоб будівля не затьмарювала велич пірамід, а гармонійно вписувалась у ландшафт плато. Фасад музею, виконаний з напівпрозорого алебастру, створює візуальний зв'язок з пустелею та фільтрує денне світло, створюючи особливу атмосферу всередині.

Колекція музею налічує понад 100 тисяч артефактів, що робить його найбільшим у світі музеєм, присвяченим одній цивілізації.

Головною перлиною експозиції стане повна колекція скарбів з гробниці Тутанхамона – понад 5000 предметів, включаючи його знамениту золоту поховальну маску. Вперше з моменту відкриття гробниці у 1922 році всі ці реліквії будуть виставлені разом. У грандіозному атріумі відвідувачів зустрічатиме 3200-річна статуя Рамзеса II.

Шлях до відкриття був довгим і складним. Будівництво, що розпочалося у 2005 році, неодноразово призупинялося через політичну нестабільність у країні, фінансові труднощі та пандемію COVID-19. Навіть цього року заплановане на липень відкриття довелося відкласти через військовий конфлікт на Близькому Сході, який тимчасово закрив повітряний простір.

Влада Єгипту покладає на музей величезні надії. Очікується, що він прийматиме до п'яти мільйонів туристів щороку, що має суттєво підтримати туристичну галузь, яка забезпечує близько 10% робочих місць у країні.

Туризм у Єгипті демонструє ознаки відновлення: за офіційними даними, у 2024 році країну відвідали рекордні 15,7 мільйона людей. Уряд прагне залучати вдвічі більше людей до 2032 року, пише Guardian.

Церемонія відкриття, підготовка до якої тримається в суворій таємниці, обіцяє бути надзвичайно пишною. Організатори анонсували присутність королів, принців та глав держав з усього світу. Єгипетські офіційні особи називають цю подію "подарунком Єгипту світові" та початком нової глави в історії цивілізації.

Музей зовні / Фото Depositphotos

Крім виставкових залів, у музеї розмістилися науково-дослідні центри, реставраційні лабораторії та дитячий музей. Завдяки сонячним установкам, системам збору дощової води та використанню місцевих матеріалів, GEM отримав екологічні сертифікати, ставши першим "зеленим" музеєм в Африці та на Близькому Сході.