Только что выпущенная линейка iPhone 17 от Apple столкнулась с неожиданной проблемой. Первые покупатели в Китае, которые приобрели новые флагманские модели, начали массово жаловаться на качество корпуса. Похоже, ожидаемая устойчивость к повреждениям оказалась не такой, как заявлял производитель.

Что происходит с iPhone 17?

Старт продаж новой линейки смартфонов iPhone 17, который состоялся 19 сентября, был омрачен жалобами первых покупателей. Как пишет Bloomberg, в китайских социальных сетях начали массово появляться фотографии, на которых видны царапины и потертости на корпусах совершенно новых устройств. Эта ситуация может негативно повлиять на запуск флагманского продукта Apple, который в огромной степени зависит от китайского рынка, пишет 24 Канал.

Проблема оказалась особенно заметной на моделях iPhone 17 Pro и Pro Max в темно-синем цвете. По данным журналистов, которые посетили магазины Apple в Гонконге и Шанхае, потертости на этих устройствах появлялись уже через несколько часов после того, как их выставляли на витрины для осмотра. Жалобы также касались модели iPhone Air в черном цвете.

Хэштег, связанный с этой проблемой, быстро стал одним из самых популярных в китайской соцсети Weibo, набрав более 40 миллионов просмотров к вечеру пятницы.

А как же обещания?

Парадокс заключается в том, что Apple представляла iPhone 17 как первый за несколько лет значительный редизайн, главной особенностью которого стал новый алюминиевый корпус, устойчивый к царапинам. Однако реальность, похоже, оказалась другой. Первые пользователи рекомендуют немедленно вставлять смартфоны в чехлы, во избежание повреждений.

Пока неизвестно, насколько распространена эта проблема и касается ли она только устройств, проданных в Китае – одном из первых рынков, где стартовали продажи.

Хорошо ли продается iPhone 17?

Несмотря на эти жалобы, запуск iPhone 17 сопровождается значительным ажиотажем. Например, в Пекине возле флагманского магазина Apple выстроились огромные очереди из сотен людей, которые пришли за своими предзаказанными устройствами.

Старт продаж iPhone 17 оказался более успешным, чем у предыдущей линейки iPhone 16. Общий объем предзаказов, которые открылись 12 сентября, оказался на 25% выше.

Наибольшей популярностью пользуется самая дорогая модель – iPhone 17 Pro Max. Спрос на нее настолько велик, что Apple увеличила объемы ее производства в третьем квартале на 60% по сравнению с iPhone 16 Pro Max. Высокий интерес к Pro-моделям связывают с обновленным дизайном, на который многие пользователи ждали в течение последних лет

Аналитики прогнозировали, что новый модельный ряд, особенно версия Pro Max, поможет Apple укрепить позиции на китайском рынке в условиях растущей конкуренции с местными брендами, такими как Huawei. Теперь репутация нового продукта оказалась под угрозой из-за неожиданных проблем с качеством.