Количество пользователей ChatGPT продолжает стремительно расти, достигнув новой впечатляющей отметки. Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман поделился последними данными о популярности чат-бота и рассказал о будущих планах компании, которые направлены на расширение возможностей.

Сколько пользователей имеет ChatGPT?

Во время недавнего мероприятия для разработчиков OpenAI Dev Day руководитель компании Сэм Альтман объявил, что еженедельная аудитория активных пользователей ChatGPT достигла 800 миллионов человек. Эта цифра свидетельствует о бешеной динамике роста популярности сервиса, ведь всего два месяца назад компания планировала достичь отметки в 700 миллионов, а в конце марта этот показатель составлял 500 миллионов еженедельных пользователей, пишет 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

Такое стремительное увеличение аудитории происходит на фоне активных усилий OpenAI по закупке как можно большего количества специализированных чипов для искусственного интеллекта и развития соответствующей инфраструктуры для обслуживания всех этих запросов.

Рост популярности фиксируется среди всех категорий пользователей: от обычных потребителей до разработчиков, крупных предприятий и даже правительственных структур.

Сэм Альтман во время своего выступления подчеркнул, что искусственный интеллект за короткое время превратился из экспериментальной технологии для развлечений в мощный инструмент, который люди используют в своей повседневной работе. По его словам, вокруг технологий OpenAI уже сформировалась экосистема из 4 миллионов разработчиков, а программный интерфейс компании (API) обрабатывает более 6 миллиардов токенов ежеминутно.

Чтобы и в дальнейшем стимулировать рост, OpenAI решила сделать ставку на разработчиков. Компания анонсировала предварительную версию нового набора инструментов для разработки программного обеспечения (SDK), который получил название Apps SDK. Этот инструментарий позволит создавать полноценные "настоящие приложения" непосредственно внутри ChatGPT.

Альман объяснил, что это откроет путь для нового поколения приложений – интерактивных, адаптивных и персонализированных, с которыми можно будет взаимодействовать в формате диалога. Таким образом, ChatGPT постепенно превращается из простого чат-бота на многофункциональную платформу, что позволит значительно расширить его возможности и сферы применения.

Как рос ChatGPT?

ChatGPT продемонстрировал беспрецедентный рост количества пользователей с момента своего запуска в конце ноября 2022 года.

Он достиг отметки в 1 миллион пользователей всего за пять дней после запуска, по данным Exploding Topics.

Своего первого значительного рубежа в 100 миллионов ежемесячных активных пользователей чат-бот достиг в январе 2023 года, всего через два месяца после релиза. Это сделало его самым быстрорастущим потребительским приложением, в истории в то время.

Уже в ноябре 2023 года 100 миллионов человек фиксировали только за неделю.

Август 2024 показывал 200 миллионов еженедельных активных пользователей.

Февраль 2025 – 400 миллионов еженедельных пользователей.

Август 2025 – около 700 миллионов еженедельных пользователей.

Согласно прогнозам, OpenAI может достичь отметки в 1 миллиард пользователей к концу 2025 года, если стремительные темпы роста сохранятся.

Постоянный рост популярности ChatGPT обусловлен несколькими факторами: