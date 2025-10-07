Как будут работать приложения внутри ChatGPT?

OpenAI анонсировала новый этап развития ChatGPT - теперь в чате можно взаимодействовать со сторонними приложениями. Благодаря новому SDK сервисы, которые подключатся к платформе, смогут работать прямо в диалоге, а ChatGPT при этом будет предоставлять контекст и помощь. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на The Verge.

Смотрите также Убийца TikTok: OpenAI планирует запустить приложение для видео, созданных с помощью ИИ

Во время демонстрации представитель компании показал, как через ChatGPT можно обратиться к Canva с просьбой создать плакат для бизнеса по выгулу собак. За несколько секунд сервис предложил варианты дизайна, после чего пользователь попросил на основе плаката создать презентацию - и получил готовый результат. Другой пример - запрос к Zillow с просьбой показать дома на продажу в Питтсбурге. В ответ ChatGPT открыл интерактивную карту с предложениями, с которыми можно было взаимодействовать без выхода из чата.

Первыми внутри ChatGPT появятся такие сервисы, как Booking.com, Canva, Coursera, Expedia, Figma, Spotify и Zillow. В течение ближайших недель к ним присоединятся DoorDash, OpenTable, Target и Uber. Недавно OpenAI уже запустила возможность покупок на Etsy через ChatGPT, продвигая идею более глубокой интеграции с интернетом.

Как стало известно из презентации OpenAI, разработчики могут получить доступ к предварительной версии SDK уже сегодня. Позже в этом году OpenAI откроет возможность отправлять собственные приложения на модерацию и публикацию, а также запустит каталог, где пользователи смогут просматривать доступные интеграции. Генеральный директор компании Сэм Альтман пообещал, что вскоре будут обнародованы рекомендации по монетизации.

Какой ИИ помогает с работой и обучением лучше, чем GPT-5

Компания OpenAI, известная созданием ChatGPT, представила новую методику для оценки возможностей искусственного интеллекта. Система получила название GDPval и призвана определить, насколько эффективно нейросети справляются с реальными рабочими задачами. Результаты исследования оказались неожиданными даже для самих разработчиков.

Исследование, проведенное совместно с экономистом из Гарварда Дэвидом Демингом для Национального бюро экономических исследований (NBER), сравнивало ответы ИИ с эталонными ответами экспертов в конкретных отраслях. К удивлению многих, первое место занял не ChatGPT, а модель Claude Opus 4.1 от компании Anthropic, говорится в отчете OpenAI.