Об этом рассказал Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем TikTok, передает 24 Канал.
Как изменится экзамен для будущих водителей?
Михаил Федоров рассказал об идее перевести экзамен по теории на водительское удостоверение в онлайн-формат. По его словам, уже существуют сервисы с искусственным интеллектом, которые позволяют контролировать движения глаз и действия человека на экране.
Мы по умолчанию доверяем гражданам и считаем, что если добавить классный сервис, то можно сдавать на права онлайн. А это борьба с коррупцией,
– добавили в Минцифры.
По словам Федорова, речь идет об экзамене, который проводят после курса практики. Минцифра надеется на поддержку со стороны Министерства внутренних дел, чтобы запустить услугу в 2026 году.
Водительское удостоверение в Украине: что известно?
Сейчас, чтобы получить водительское удостоверение в Украине, нужно выучиться в автошколе, сдать теоретический и практический экзамены и оплатить сборы.
Общие расходы на обучение обычно достигают до 50 тысяч гривен.
Удостоверение выдают сроком на два года, после чего его необходимо обменять. Это можно сделать офлайн или онлайн через Дию.