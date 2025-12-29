Про це розповів Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму TikTok, передає 24 Канал.

Як зміниться іспит для майбутніх водіїв?

Михайло Федоров розповів про ідею перевести іспит з теорії на водійське посвідчення в онлайн-формат. За його словами, вже існують сервіси зі штучним інтелектом, які дозволяють контролювати рухи очей та дії людини на екрані.

Ми за замовченням довіряємо громадянам і вважаємо, що якщо додати класний сервіс, то можна здавати на права онлайн. А це боротьба з корупцією,

– додали у Мінцифри.

За словами Федорова, йдеться про іспит, який проводять після курсу практики. Мінцифра сподівається на підтримку з боку Міністерства внутрішніх справ, щоб запустити послугу у 2026 році.

