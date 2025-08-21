Як вперше отримати водійське посвідчення?
Алгоритм дій для отримання посвідчення однаковий для всіх українців, повідомляє 24 Канал з посиланням на Головний сервісний центр МВС.
Щоб вперше отримати посвідчення потрібно:
- Обрати спосіб підготовки до теоретичного іспиту: самостійно або в автошколі
При навчанні в автошколі необхідно знайти акредитований навчальний заклад та підготувати документи.
- Підготуватись до теоретичного іспиту
У разі навчання в автошколі прослухати курс лекцій та отримати свідоцтво (в електронному вигляді), яке чинне 1 рік.
- Скласти теоретичний іспит
Скласти теоретичний іспит можна за 250 гривень в будь-якому сервісному центрі МВС. Необхідно взяти паспорт, копію ідентифікаційного коду, медичну довідку щодо придатності до керування транспортним засобом. Результат іспиту дійсний протягом 1 року з дня його успішного складення.
- Обрати автошколу для практичної підготовки
У разі навчання в автошколі – це може бути будь-яка автошкола або та сама, в якій проходили теоретичну підготовку
- Пройти навчання і скласти внутрішній практичний іспит в автошколі
Пройти практичну підготовку водіїв, скласти внутрішній іспит та отримати свідоцтво (в електронному вигляді), яке чинне 2 роки
- Скласти практичний іспит
Скласти практичний іспит в будь-якому сервісному центрі МВС за 420 гривень.
- Отримати посвідчення
Вперше посвідчення водія видається на 2 роки. Документ отримується на місці. Орієнтовно вартість – 608 гривень.
Зауважте! Загальна вартість отримання першого водійського посвідчення в Україні у 2025 році становить від 30 000 до 50 000 гривень і залежить від цін в автошколах, регіону та кількості практичних занять.
На які категорії транспорту можна отримати водійське посвідчення?
Сучасні водійські посвідчення в Україні розділені на 15 категорій. Така практика ведеться у всіх країнах, які приєдналися до Віденської конвенції про дорожній рух 1968 року:
- A: мотоцикли;
- B: легкові автомобілі;
- C: вантажні автомобілі;
- D: пасажирські автобуси;
- BE: легкові авто з причепом;
- CE: вантажні авто з причепом;
- DE: пасажирські автобуси з причепом;
- Т: трамваї та тролейбуси.
Категорії транспорту / інфографіка МВС
Як обміняти посвідчення водія?
Термін дії посвідчення водія в Україні зараз – 30 років. А виданого вперше – 2 роки. Тому українці можуть обміняти своє перше посвідчення, чи документ старого зразка. Це можна зробити офлайн у центрі МВС чи онлайн через Дію.
Які документи потрібні:
- паспорт громадянина України;
- довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта;
- медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом (на час дії воєнного стану не є обов’язковою);
- наявне посвідчення водія, яке підлягає обміну;
- платіжний документ (квитанція), який засвідчує оплату адміністративної послуги.
Скільки коштує обміняти водійське посвідчення?
Вартість послуги – орієнтовно 608 гривень, може бути нарахована комісія банку. Віддати готовий документ можуть у день звернення офлайн, але законодавство також визначає до 5 днів на виготовлення посвідчення водія.
Обміняти видане вперше посвідчення водія потрібно через два роки обов’язково, а замінювати посвідчення старого зразка закон не вимагає.