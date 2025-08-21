Як вперше отримати водійське посвідчення?

Алгоритм дій для отримання посвідчення однаковий для всіх українців, повідомляє 24 Канал з посиланням на Головний сервісний центр МВС.

Щоб вперше отримати посвідчення потрібно:

Обрати спосіб підготовки до теоретичного іспиту: самостійно або в автошколі

При навчанні в автошколі необхідно знайти акредитований навчальний заклад та підготувати документи.

Підготуватись до теоретичного іспиту

У разі навчання в автошколі прослухати курс лекцій та отримати свідоцтво (в електронному вигляді), яке чинне 1 рік.

Скласти теоретичний іспит

Скласти теоретичний іспит можна за 250 гривень в будь-якому сервісному центрі МВС. Необхідно взяти паспорт, копію ідентифікаційного коду, медичну довідку щодо придатності до керування транспортним засобом. Результат іспиту дійсний протягом 1 року з дня його успішного складення.

Обрати автошколу для практичної підготовки

У разі навчання в автошколі – це може бути будь-яка автошкола або та сама, в якій проходили теоретичну підготовку

Пройти навчання і скласти внутрішній практичний іспит в автошколі

Пройти практичну підготовку водіїв, скласти внутрішній іспит та отримати свідоцтво (в електронному вигляді), яке чинне 2 роки

Скласти практичний іспит

Скласти практичний іспит в будь-якому сервісному центрі МВС за 420 гривень.

Отримати посвідчення

Вперше посвідчення водія видається на 2 роки. Документ отримується на місці. Орієнтовно вартість – 608 гривень.

Зауважте! Загальна вартість отримання першого водійського посвідчення в Україні у 2025 році становить від 30 000 до 50 000 гривень і залежить від цін в автошколах, регіону та кількості практичних занять.

На які категорії транспорту можна отримати водійське посвідчення?

Сучасні водійські посвідчення в Україні розділені на 15 категорій. Така практика ведеться у всіх країнах, які приєдналися до Віденської конвенції про дорожній рух 1968 року:

A: мотоцикли;

B: легкові автомобілі;

C: вантажні автомобілі;

D: пасажирські автобуси;

BE: легкові авто з причепом;

CE: вантажні авто з причепом;

DE: пасажирські автобуси з причепом;

Т: трамваї та тролейбуси.

Категорії транспорту / інфографіка МВС

Як обміняти посвідчення водія?

Термін дії посвідчення водія в Україні зараз – 30 років. А виданого вперше – 2 роки. Тому українці можуть обміняти своє перше посвідчення, чи документ старого зразка. Це можна зробити офлайн у центрі МВС чи онлайн через Дію.

Які документи потрібні:

паспорт громадянина України;

довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта;

медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом (на час дії воєнного стану не є обов’язковою);

наявне посвідчення водія, яке підлягає обміну;

платіжний документ (квитанція), який засвідчує оплату адміністративної послуги.

Скільки коштує обміняти водійське посвідчення? Вартість послуги – орієнтовно 608 гривень, може бути нарахована комісія банку. Віддати готовий документ можуть у день звернення офлайн, але законодавство також визначає до 5 днів на виготовлення посвідчення водія.

Обміняти видане вперше посвідчення водія потрібно через два роки обов’язково, а замінювати посвідчення старого зразка закон не вимагає.