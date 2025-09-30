Anthropic анонсировала модель Claude Sonnet 4.5, которую называет сильнейшей в сфере программирования. Она превосходит конкурентов в написании кода, создании агентов и работе с компьютером, а также получила усовершенствованные возможности в математике и логике.

Что нового в Claude Sonnet 4.5?

По результатам тестов она опережает GPT-5 і Gemini 2.5 Pro, а также демонстрирует заметный прогресс в математических вычислениях и логическом мышлении по сравнению с предыдущей версией Opus 4.1.

Вместе с новой моделью компания обновила Claude Code, добавив терминальный интерфейс и систему контрольных точек. Благодаря этому пользователи могут сохранять прогресс и возвращаться к предыдущему состоянию работы.

Как сообщает сайт MacRumors, в приложениях Claude теперь доступно выполнение кода и создание файлов прямо в диалоге – от таблиц и слайдов до документов. Кроме того, появилось расширение Claude для Chrome, которое сейчас тестируется частью пользователей Max. Для разработчиков Anthropic предложила Claude Agent SDK – инструмент для создания собственных агентов.

Отдельное внимание компания уделила безопасности: Claude Sonnet 4.5 прошел расширенное обучение для снижения склонности к лести, манипуляций, чрезмерной амбициозности или поддержки иррациональных идей.

Какие прогнозы директор Anthropic дал относительно будущего ИИ?

Руководитель одной из ведущих компаний в области искусственного интеллекта поделился неутешительными прогнозами относительно будущего рынка труда и цивилизации в целом. По его мнению, развитие технологий может привести не только к массовой безработице, но и к глобальной катастрофе. Единственная проблема в том, что его предыдущее предсказание было абсолютно провальным.

Предыдущие прогнозы Амодея по ИИ не сбылись, поскольку, по имеющимся данным, ИИ пока генерирует лишь 41% кода, тогда как он предусматривал 90% к сентябрю 2025 года.