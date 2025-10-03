Perplexity официально открыла доступ к своему браузеру Comet для всех пользователей без подписки. Это инструмент со встроенным искусственным интеллектом, который может отвечать на вопросы и выполнять задачи непосредственно в окне браузера.

Comet изначально был доступен только подписчикам Perplexity Max и Pro, однако теперь компания сделала его бесплатным. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Perplexity.

Что известно о браузере Comet?

В отличие от обычных браузеров, Comet имеет интегрированного AI-ассистента, который можно вызвать в любое время. Он способен объяснять содержимое страницы и даже взаимодействовать с ней - нажимать кнопки или выполнять задачи вместо пользователя.

В Perplexity отмечают, что пользователи Comet ставят больше вопросов, чем в обычном поисковике компании, и эти запросы не похожи на стандартные поисковые формулировки. Во время частного мероприятия в Сан-Франциско CEO Perplexity Аравинд Сринивас показал мобильную версию Comet и продемонстрировал ее агентские возможности. Он также объявил о новых типах AI-ассистентов и партнерах в рамках программы Comet Plus.

Как сообщает издание Cnet, выход Comet на глобальный рынок происходит на фоне активизации конкурентов в сфере AI-браузеров. OpenAI и Anthropic уже выпустили расширение для Chrome, а Microsoft интегрировала режим Copilot в Edge. Google добавила Gemini в Chrome для подписчиков AI Pro, что фактически повторяет часть функционала Comet.

Впрочем, Google сохраняет безоговорочное лидерство: Chrome занимает около 72% рынка браузеров в мире. Это доминирование позволяет компании собирать огромные объемы данных и усиливать собственный поиск и рекламные сервисы. Суд в США даже признал Google монополистом, однако судья не обязал компанию продать Chrome, ограничившись другими мерами.

Что умеет и сколько стоит ИИ-браузер от Opera?

Компания Opera официально запустила браузер Neon, ориентированный на искусственный интеллект. Это платный сервис стоимостью 19,99 долларов в месяц, который предлагает пользователям агентное управление браузером – от открытия вкладок до автоматизации сложных задач.

В отличие от классических браузеров, Neon использует AI для выполнения действий непосредственно в рабочем окне. Он может открывать и закрывать вкладки, сравнивать данные из разных источников и даже завершать онлайн-транзакции от имени пользователя.