CoreWeave объявила о приобретении стартапа OpenPipe, который специализируется на разработке инструментов для обучения AI-агентов с помощью подкрепляющего обучения. Сделка позволит компании укрепить позиции на рынке корпоративных решений в сфере искусственного интеллекта.

Компания CoreWeave, которая известна своими высокопроизводительным облачным серверам для обучения AI-моделей, договорилась о покупке OpenPipe – стартапа, основанного в 2022 году и поддержанного Y Combinator, сообщает 24 канал со ссылкой на Techcrunch.

Чем занимается OpenPipe?

OpenPipe помогает компаниям создавать собственные AI-агенты, используя подкрепляющее обучение (reinforcement learning). Также стартап предлагает предприятиям возможность настраивать и адаптировать AI-модели так, чтобы они лучше выполняли специализированные задачи, а не работали как универсальные системы. Технология базируется на принципе "вознаграждения за правильный ответ", благодаря чему модели постепенно улучшают качество работы в специфических сценариях. Фактически OpenPipe – это мостик между крупными языковыми моделями и бизнесами, которые хотят иметь собственных агентов ИИ, приспособленных к их потребностям.

"Подкрепляющее обучение становится ключевым инструментом для улучшения работы моделей в задачах, требующих рассуждения и агентного поведения",

– отметил соучредитель CoreWeave Брайан Вентуро в комментарии для TechCrunch.

По его словам, интеграция решений OpenPipe с облачной инфраструктурой CoreWeave предоставит разработчикам существенные преимущества в создании масштабируемых интеллектуальных систем.

Финансовые условия сделки не раскрываются. Известно, что в марте 2024 года OpenPipe привлек 6,7 миллионов долларов инвестиций в рамках нового раунда. Среди инвесторов – Costanoa Ventures, Y Combinator, представитель Google DeepMind Логан Килпатрик, сооснователь GitHub Том Престон-Вернер и один из создателей GitHub Copilot Алекс Грейвли.

Какие еще соглашения были у CoreWeave?

CoreWeave – это облачный стартап, который помогает АІ компаниям проводить мощные вычисления в облаке за счет своей впечатляющей коллекции графических процессоров Nvidia, которых насчитывается 250 тысяч, включая новейшие чипы Blackwell.

Это уже вторая крупная сделка CoreWeave в этом году. В марте компания приобрела платформу для разработчиков Weights & Biases.

Для CoreWeave, сотрудничающей с ведущими лабораториями вроде OpenAI, приобретение OpenPipe открывает новые возможности. Речь идет не только о работе с крупными клиентами, но и о привлечении меньших компаний, которые ищут адаптированные AI-решения.

Подкрепляющее обучение позволяет "вознаграждать" модели за правильные ответы и существенно повышает их эффективность в узкоспециализированных задачах. Именно это делает технологию привлекательной для корпоративного сектора. Благодаря сделке клиенты OpenPipe перейдут под крыло CoreWeave, а команда стартапа присоединится к компании, чтобы в дальнейшем развивать эти решения.

В марте этого года CoreWeave также заключила соглашение с OpenAI. На сумму 12 миллиардов долларов. Соглашение с OpenAI подписано на 5 лет. И поможет последней стать более независимой от Microsoft. Такую же цель имеет CoreWeave. В 2024 году 62% своего дохода они получили именно благодаря Microsoft. Такая зависимость от одного клиента обычно вызывает беспокойство для инвесторов IPO.

CoreWeave была основана в 2017 году для майнинга криптовалют. Впрочем, быстро переориентировалась на предложение облачных сервисов.

Интересный факт: за последний год доход CoreWeave вырос на 737% (с 229 миллионов долларов до $1,92 миллиарда доллара).

При этом, CoreWeave все еще остается убыточным. Стартап имеет долг на почти 8 миллиардов долларов.