CoreWeave оголосила про придбання стартапу OpenPipe, який спеціалізується на розробці інструментів для навчання AI-агентів за допомогою підкріплювального навчання. Угода дозволить компанії зміцнити позиції на ринку корпоративних рішень у сфері штучного інтелекту.

Компанія CoreWeave, яка відома своїми високопродуктивним хмарним серверам для навчання AI-моделей, домовилася про купівлю OpenPipe – стартапу, заснованого у 2022 році та підтриманого Y Combinator, повідомляє 24 канал із посиланням на Techcrunch.

Дивіться також Агентні браузери з ШІ: чому вони можуть підставити вас, в чому небезпека та як уберегти себе

Чим займається OpenPipe?

OpenPipe допомагає компаніям створювати власні AI-агенти, використовуючи підкріплювальне навчання (reinforcement learning). Також стартап пропонує підприємствам можливість налаштовувати й адаптувати AI-моделі так, щоб вони краще виконували спеціалізовані завдання, а не працювали як універсальні системи. Технологія базується на принципі "винагороди за правильну відповідь", завдяки чому моделі поступово покращують якість роботи у специфічних сценаріях. Фактично OpenPipe – це місток між великими мовними моделями та бізнесами, які хочуть мати власних агентів АІ, пристосованих до їхніх потреб.

"Підкріплювальне навчання стає ключовим інструментом для покращення роботи моделей у завданнях, що потребують міркування та агентної поведінки",

– зазначив співзасновник CoreWeave Браян Вентуро у коментарі для TechCrunch.

За його словами, інтеграція рішень OpenPipe із хмарною інфраструктурою CoreWeave надасть розробникам суттєві переваги у створенні масштабованих інтелектуальних систем.

Фінансові умови угоди не розкриваються. Відомо, що в березні 2024 року OpenPipe залучив 6,7 мільйонів інвестицій у рамках нового раунду. Серед інвесторів – Costanoa Ventures, Y Combinator, представник Google DeepMind Логан Кілпатрік, співзасновник GitHub Том Престон-Вернер та один із творців GitHub Copilot Алекс Грейвлі.

Які ще угоди були у CoreWeave?

CoreWeave – це хмарний стартап, який допомагає АІ компаніям проводити потужні обчислення у хмарі шляхом своєї вражаючої колекції графічних процесорів Nvidia, яких налічується 250 тисяч, включаючи найновіші чіпи Blackwell.

Це вже друга велика угода CoreWeave цього року. У березні компанія придбала платформу для розробників Weights & Biases.

Для CoreWeave, що співпрацює з провідними лабораторіями на кшталт OpenAI, придбання OpenPipe відкриває нові можливості. Йдеться не лише про роботу з великими клієнтами, а й про залучення менших компаній, які шукають адаптовані AI-рішення.

Підкріплювальне навчання дозволяє "винагороджувати" моделі за правильні відповіді й суттєво підвищує їхню ефективність у вузькоспеціалізованих завданнях. Саме це робить технологію привабливою для корпоративного сектору. Завдяки угоді клієнти OpenPipe перейдуть під крило CoreWeave, а команда стартапу приєднається до компанії, щоб надалі розвивати ці рішення.

В березні цього року CoreWeave також уклала угоду з OpenAI. На суму 12 мільярдів доларів. Угода з OpenAI підписана на 5 років. І допоможе останній стати більш незалежною від Microsoft. Таку ж саму мету має CoreWeave. У 2024 році 62% свого доходу вони отримали саме завдяки Microsoft. Така залежність від одного клієнта зазвичай викликає занепокоєння для інвесторів IPO.

CoreWeave була заснована у 2017 році для майнінгу криптовалют. Втім, швидко переорієнтувалась на пропонування хмарних сервісів.

Цікавий факт: за останній рік дохід CoreWeave виріс на 737% (з 229 мільйонів доларів до 1,92 мільярдів доларів).

При цьому, CoreWeave все ще залишається збитковим. Стартап має борг на майже 8 мільярдів доларів.