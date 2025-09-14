Цвет глаз всегда привлекает внимание – кто-то имеет глубокие карие, кто-то светло-голубые, а лишь около 2% людей в мире обладают зелеными, которые меняются с каждым отблеском света. Но что именно определяет этот оттенок - пигменты, наследственность или оптические иллюзии?

Цвет глаз определяется количеством пигмента меланина в радужной оболочке. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Science Alert

Все решает меланин?

Карие глаза содержат его больше всего, поэтому выглядят темными. В голубых глазах меланина почти нет – их оттенок возникает не из-за пигмента, а благодаря рассеиванию света в ирисе, так называемому эффекту Тиндаля. Это то самое физическое явление, которое делает небо голубым. Зеленые глаза – результат баланса: среднее количество меланина сочетается с рассеиванием света. А вот ореховые (hazel) имеют неравномерное распределение пигмента, из-за чего их цвет может меняться в зависимости от освещения.

Долгое время считалось, что цвет определяет один ген: "карие побеждают голубые". Однако современные исследования доказали – в процессе участвуют десятки генов. Именно поэтому в одной семье могут быть дети с разными оттенками глаз, а у голубоглазых родителей иногда рождаются дети с зелеными или светло-карими глазами. У новорожденных с европейским происхождением глаза часто голубые или серые, но со временем темнеют, когда накапливается меланин.

Редкие случаи

Кроме основных цветов, встречаются настоящие исключения. Гетерохромия – когда глаза разного цвета или один ирис имеет две отличные зоны. Она может быть врожденной, следствием травмы или определенных заболеваний. Известными примерами являются актрисы Кейт Босуорт и Мила Кунис. У музыканта Дэвида Боуи глаза казались разными из-за травмы зрачка, которая создавала иллюзию гетерохромии.

Глаза как отражение индивидуальности

Цвет глаз – это сочетание биологии, физики и наследственности, но одновременно и часть уникальности каждого человека. Они не только дают нам возможность видеть мир, но и становятся одной из первых черт, которые запоминают другие. Независимо от того, они карие, голубые, зеленые или ореховые – каждая пара глаз рассказывает историю о наследии, индивидуальность и красоту человеческой природы.

Действительно ли очки с фильтром синего света полезны для глаз?

Маркетинговые обещания о целебных свойствах очков с фильтром синего света встречают у специалистов довольно скептическое отношение. По словам офтальмолога из Нью-Йорка Джеймса Келли, сегодня не существует убедительных научных доказательств, что такие очки действительно помогают устранить усталость глаз или положительно влияют на сон. С этим полностью соглашается Американская академия офтальмологии, которая отмечает, что для предотвращения перегрузки гораздо важнее комплексный подход к здоровью глаз и правильная организация рабочего времени и места.