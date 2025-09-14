Колір очей завжди привертає увагу – хтось має глибокі карі, хтось світло-блакитні, а лише близько 2% людей у світі володіють зеленими, які змінюються з кожним відблиском світла. Та що саме визначає цей відтінок – пігменти, спадковість чи оптичні ілюзії?

Колір очей визначається кількістю пігменту меланіну в райдужній оболонці. Про це пише 24 Канал із посиланням на Science Alert

Дивіться також На Марсі знайшли найпереконливіші ознаки стародавнього життя: розбираємось у гучній заяві NASA

Усе вирішує меланін?

Карі очі містять його найбільше, тому виглядають темними. У блакитних очах меланіну майже немає – їхній відтінок виникає не через пігмент, а завдяки розсіюванню світла в ірисі, так званому ефекту Тіндаля. Це те саме фізичне явище, яке робить небо блакитним. Зелені очі – результат балансу: середня кількість меланіну поєднується з розсіюванням світла. А ось горіхові (hazel) мають нерівномірний розподіл пігменту, через що їхній колір може змінюватися залежно від освітлення.

Довгий час вважалося, що колір визначає один ген: "карі перемагають блакитні". Однак сучасні дослідження довели – у процесі беруть участь десятки генів. Саме тому в одній родині можуть бути діти з різними відтінками очей, а в блакитнооких батьків інколи народжуються діти з зеленими чи світло-карими очима. У новонароджених із європейським походженням очі часто блакитні або сірі, але з часом темнішають, коли накопичується меланін.

Рідкісні випадки

Окрім основних кольорів, зустрічаються справжні винятки. Гетерохромія – коли очі різного кольору або один ірис має дві відмінні зони. Вона може бути вродженою, наслідком травми чи певних захворювань. Відомими прикладами є актриси Кейт Босуорт і Міла Куніс. У музиканта Девіда Бові очі здавалися різними через травму зіниці, яка створювала ілюзію гетерохромії.

Очі як віддзеркалення індивідуальності

Колір очей – це поєднання біології, фізики й спадковості, але водночас і частина унікальності кожної людини. Вони не лише дають нам змогу бачити світ, а й стають однією з перших рис, які запам’ятовують інші. Незалежно від того, чи вони карі, блакитні, зелені чи горіхові – кожна пара очей розповідає історію про спадщину, індивідуальність і красу людської природи.

Чи справді окуляри з фільтром синього світла корисні для очей?

Маркетингові обіцянки про цілющі властивості окулярів з фільтром синього світла зустрічають у фахівців досить скептичне ставлення. За словами офтальмолога з Нью-Йорка Джеймса Келлі, сьогодні не існує переконливих наукових доказів, що такі окуляри справді допомагають усунути втому очей чи позитивно впливають на сон. З цим повністю погоджується Американська академія офтальмології, яка наголошує, що для запобігання перенавантаженню набагато важливішим є комплексний підхід до здоров’я очей і правильна організація робочого часу й місця.