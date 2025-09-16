Компания Northrop Grumman в партнерстве со SpaceX осуществила исторический запуск к Международной космической станции. Новая, увеличенная версия грузового корабля Cygnus XL успешно стартовала с мыса Канаверал, неся на борту рекордный объем припасов и научного оборудования для экипажа орбитальной лаборатории.

Чем Cygnus XL отличается от предшественников?

Главной особенностью миссии NG-23, стартовавшей 14 сентября, стал дебют модернизированного космического корабля Cygnus XL. Эта версия грузового судна имеет на 33% больший объем для полезной нагрузки по сравнению с предыдущими моделями. Благодаря этому корабль доставил на орбиту более 4 990 килограммов груза, что является рекордом для коммерческих миссий поставки на МКС. Новый корабль также примерно на 1,6 метра длиннее своего предшественника, пишет 24 Канал со ссылкой на Ars Technica.

Запуск состоялся с помощью ракеты Falcon 9 компании SpaceX с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. После отделения от ракеты-носителя корабль развернул солнечные панели и начал двухдневное путешествие к Международной космической станции. Ожидается, что астронавт NASA Джонни Ким осуществит захват Cygnus XL с помощью роботизированного манипулятора Canadarm2 уже завтра, 17 сентября, после чего корабль будет пристыкован к станции.



Cygnus одной из предыдущих версий. 6 августа 2024 года / Фото NASA

Этот полет стал 22-м для корабля Cygnus, но первым для его XL-версии. Самыми выдающимися особенностями грузового судна являются его круглые, веерообразные солнечные батареи и алюминиевый цилиндр, который называется герметичным грузовым модулем, что несколько напоминает бочку. Именно этот элемент отличает Cygnus XL от предыдущих версий корабля снабжения.

Northrop Grumman придерживается традиции называть свои корабли в честь выдающихся деятелей космической отрасли. Этот аппарат получил имя S.S. William “Willie” C. McCool в память о пилоте шаттла "Колумбия", погибшего в катастрофе 2003 года.

Cygnus XL имеет на 33 процента большую мощность, чем предыдущий космический корабль Cygnus. Это обеспечивает ему увеличенную грузоподъемность, которая позволяет значительно сократить стоимость доставки килограмма груза на орбиту и эффективнее обеспечивать станцию всем необходимым. На борту корабля находятся припасы для экипажа, научное оборудование и запчасти. В частности, отмечается, что на корабль дополнительно загрузили ряд "расходных материалов", таких как азот, кислород, еда и детали для туалета. Также положили "большое количество запасных частей, необходимых для таких систем, как, например, наш процессор мочи". В течение последнего года на МКС заканчивались некоторые из этих космических деталей, поэтому ученые "хотели бы иметь хороший запас на будущее", сказала Дина Контелла, заместитель руководителя программы МКС в NASA.

Что дальше?

Планируется, что Cygnus XL будет оставаться пристыкованным к МКС до весны 2026 года. Однако в ноябре его, возможно, придется временно отсоединить, чтобы освободить путь для прибытия пилотируемого корабля "Союз".

Интересно, что миссия NG-23 состоялась раньше запланированного срока. Предыдущий корабль для миссии NG-22 был поврежден во время транспортировки, поэтому NASA и партнеры изменили график запусков. Из-за проблем с российскими двигателями для своей ракеты Antares, Northrop Grumman заключила контракт со SpaceX на несколько запусков.

Следующая миссия, NG-24, также полетит на Falcon 9 в 2026 году. Параллельно компания совместно с Firefly Aerospace разрабатывает новую ракету-носитель Antares 330, которая должна быть готова к 2026 году и положит конец зависимости от российских компонентов.