Компанія Northrop Grumman у партнерстві зі SpaceX здійснила історичний запуск до Міжнародної космічної станції. Нова, збільшена версія вантажного корабля Cygnus XL успішно стартувала з мису Канаверал, несучи на борту рекордний обсяг припасів та наукового обладнання для екіпажу орбітальної лабораторії.

Чим Cygnus XL відрізняється від попередників?

Головною особливістю місії NG-23, що стартувала 14 вересня, став дебют модернізованого космічного корабля Cygnus XL. Ця версія вантажного судна має на 33% більший об'єм для корисного навантаження порівняно з попередніми моделями. Завдяки цьому корабель доставив на орбіту понад 4 990 кілограмів вантажу, що є рекордом для комерційних місій постачання на МКС. Новий корабель також приблизно на 1,6 метра довший за свого попередника, пише 24 Канал з посиланням на Ars Technica.

Запуск відбувся за допомогою ракети Falcon 9 компанії SpaceX з космодрому на мисі Канаверал у Флориді. Після відділення від ракети-носія корабель розгорнув сонячні панелі й розпочав дводенну подорож до Міжнародної космічної станції. Очікується, що астронавт NASA Джонні Кім здійснить захоплення Cygnus XL за допомогою роботизованого маніпулятора Canadarm2 вже завтра, 17 вересня, після чого корабель буде пристиковано до станції.



Cygnus однієї з попередніх версій. 6 серпня 2024 року / Фото NASA

Цей політ став 22-м для корабля Cygnus, але першим для його XL-версії. Найвизначнішими особливостями вантажного судна є його круглі, віялоподібні сонячні батареї та алюмінієвий циліндр, який називається герметичним вантажним модулем, що дещо нагадує бочку. Саме цей елемент відрізняє Cygnus XL від попередніх версій корабля постачання.

Northrop Grumman дотримується традиції називати свої кораблі на честь видатних діячів космічної галузі. Цей апарат отримав ім'я S.S. William “Willie” C. McCool на згадку про пілота шатла "Колумбія", який загинув у катастрофі 2003 року.

Cygnus XL має на 33 відсотки більшу потужність, ніж попередній космічний корабель Cygnus. Це забезпечує йому збільшену вантажопідйомність, яка дозволяє значно скоротити вартість доставки кілограма вантажу на орбіту та ефективніше забезпечувати станцію всім необхідним. На борту корабля знаходяться припаси для екіпажу, наукове обладнання та запчастини. Зокрема, зазначається, що на корабель додатково завантажили низку "витратних матеріалів", таких як азот, кисень, їжа та деталі для туалету. Також поклали "велику кількість запасних частин, необхідних для таких систем, як, наприклад, наш процесор сечі". Протягом останнього року на МКС закінчувалися деякі з цих космічних деталей, тому вчені "хотіли б мати хороший запас на майбутнє", сказала Діна Контелла, заступниця керівника програми МКС у NASA.

Що далі?

Планується, що Cygnus XL залишатиметься пристикованим до МКС до весни 2026 року. Однак у листопаді його, можливо, доведеться тимчасово від'єднати, щоб звільнити шлях для прибуття пілотованого корабля "Союз".

Цікаво, що місія NG-23 відбулася раніше запланованого терміну. Попередній корабель для місії NG-22 був пошкоджений під час транспортування, тому NASA та партнери змінили графік запусків. Через проблеми з російськими двигунами для своєї ракети Antares, Northrop Grumman уклала контракт зі SpaceX на кілька запусків.

Наступна місія, NG-24, також полетить на Falcon 9 у 2026 році. Паралельно компанія спільно з Firefly Aerospace розробляє нову ракету-носій Antares 330, яка має бути готова до 2026 року і покладе край залежності від російських компонентів.