Чому створення "Союзу-5" стало для Росії принциповим питанням?

Розробка нового "Союзу" є для російської космічної галузі не просто технологічним оновленням, а вимушеним кроком, зумовленим геополітикою. Протягом десятиліть її космічна програма була тісно пов'язана з Україною, де вироблялися ключові технології. Центральним елементом цієї взаємодії були носії серії "Зеніт", які створював "Південний машинобудівний завод" в Україні. Однак після російських вторгнень у 2014 та 2022 роках співпраця була припинена, пише 24 Канал з посиланням на Ars Technica.

Втрата доступу до українських ракет "Зеніт", а також припинення інших спільних проєктів, як-от розірвання угоди щодо співробітництва у сфері дослідження та використання космічного простору в мирних цілях, змусили Росію шукати альтернативу. Нова ракета "Союз-5", перший запуск якої запланований на 2025 рік, має на меті замінити не лише український "Зеніт", але й застарілий російський "Протон-М".

З погляду інновацій "Союз-5" нічим особливим не виділяється. За своїми характеристиками ракета є модернізованим спадкоємцем "Зеніту", але наразі незрозуміло, скільки українських технологій було скопійовано чи вкрадено для нової розробки. Вона має трохи більші пасивні баки й зможе виводити на низьку навколоземну орбіту вантаж масою до 17 тонн. У ракеті використовується російський двигун РД-171МВ, створений на основі технології, розробленої ще за часів радянської програми "Енергія". Проте ключова відмінність нової версії полягає в повній відсутності комплектуючих, виготовлених в Україні.

Попри деякий технологічний прогрес, перед проєктом постають серйозні виклики. Одним із головних питань лишається комерційна привабливість "Союзу-5" на міжнародному ринку, який суттєво змінився. Сьогодні російські космічні послуги майже нікому вже непотрібні. Одні з небагатьох партнерів, які лишились у Росії в космічній сфері, – це США.

Європейське космічне агентство (ЄКА) призупинило співпрацю з Росією за проєктом "ExoMars" та відмовилося від участі в російських місячних місіях "Луна-25", "Луна-26" і "Луна-27".

Британська супутникова компанія OneWeb скасувала багатомільярдний контракт із "Роскосмосом" на запуск супутників за допомогою російських ракет-носіїв "Союз".

США ще після окупації Криму в 2014 році ухвалили рішення припинити більшість напрямків співпраці з Росією в космічній галузі, залишивши лише проєкт Міжнародної космічної станції (МКС). Після 2022 року санкції були значно посилені, що обмежило доступ РФ до імпорту критичних технологій.

Варто також врахувати, що фінансування космічної програми було скорочено на користь війни, яку веде Росія, тож інженери, ймовірно, мусили йти на компроміси під час розробки. Це може позначитися на якості результату, але говорити про це ще зарано, оскільки ми поки не бачили запуску. Очікується, що перша спроба відбудеться в грудні з космодрому Байконур у Казахстані.

Водночас Росія продовжує експлуатувати ракети "Союз-2" для пілотованих місій та нову серію ракет "Ангара".