Какая техника подорожает в 2026 году из-за дефицита памяти

Один из крупнейших производителей памяти в мире Micron заявил, что глобальный дефицит DRAM и NAND не исчезнет в ближайшие годы. Компания ожидает, что нехватка предложения сохранится как минимум до 2026 года и будет продолжаться дальше из-за стремительного роста спроса со стороны ИИ.

Почему дефицит памяти затянется надолго?

Один из крупнейших производителей памяти в мире Micron прямо заявил, что "предложение будет оставаться существенно меньше спроса в предсказуемом будущем", несмотря на планы расширения производства и новые заводы, которые начнут работать только в 2027–2030 годах. Это означает, что стоимость компонентов, особенно DDR5 RAM и NAND flash, может оставаться высокой или продолжать расти, а производители техники будут вынуждены закладывать эти расходы в финальную цену своих продуктов.

Из-за дефицита памяти ноутбуки и десктопные ПК могут подорожать на 20–50 % или более в 2026 году, особенно модели с большим количеством оперативной памяти и быстрым SSD-накопителем. Аналогично, смартфоны могут стать дороже вследствие нехватки DRAM и LPDDR-модулей для мобильных устройств, что уже привело к сокращению запасов и ожидается ощутимое повышение себестоимости. SSD-накопители на базе NAND flash, спрос на которые резко вырос из-за перехода от HDD к быстрым твердотельным дискам, также могут подорожать, поскольку их дефицит и повышение контрактных цен уже заметны и, по оценкам, будут продолжаться в 2026 году.

Кроме этого, дефицит памяти может привести к ограниченной доступности и повышению цен на ограниченной доступности и повышению цен на видеокарты, особенно модели с большим объемом видеопамяти, поскольку производители вынуждены перенаправлять ресурсы на приоритетные сегменты, такие как серверы и ИИ-графика. Как пишет Gizmochina, все это создает условия, где техника, что обычно считалась доступной, становится значительно дороже, а некоторые релизы могут задерживаться или стать менее доступными для обычных потребителей.