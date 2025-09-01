Украина первой в мире интегрировала искусственный интеллект в государственные услуги
- На портале Дія запущен ИИ-ассистента для получения госуслуг в чате, который работает в тестовом режиме и будет интегрирован в мобильное приложение.
- AI-ассистент предоставляет услуги в чате, консультирует по сервисам Дія и предлагает релевантные услуги в зависимости от ситуации пользователя; проект работает в формате открытого бета-тестирования.
- Используется гибридная инфраструктура для безопасности, данные из реестров скрыты от облака, а пользователи могут оценивать ответы ассистента для улучшения качества.
На портале Дія заработал ИИ-ассистент, который поможет получать государственные услуги прямо в чате. Украина стала первой страной, где запустили подобного виртуального агента на таком уровне. Сейчас он работает в тестовом режиме и впоследствии появится и в мобильном приложении.
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил о запуске ИИ-помощника в своем Телеграмме. Он также отметил, что Украина стремится к 2030 году войти в тройку мировых лидеров по интеграции искусственного интеллекта в публичный сектор, рассказывает 24 Канал.
Первым шагом к этой цели стал запуск Дія.АІ – виртуального помощника на портале государственных услуг. Разработчики планируют превратить Дію в полноценного AI-агента, который будет работать круглосуточно и предоставлять услуги без необходимости заполнять многочисленные формы.
Что умеет новый AI-помощник?
Уже сейчас AI-ассистент может выполнять несколько ключевых функций.
- Во-первых, он предоставляет услуги непосредственно в чате. Пользователям достаточно написать "Нужна справка о доходах", и документ автоматически появится в их кабинете. Вскоре к этой функции добавят еще пять услуг.
- Во-вторых, ассистент консультирует по сервисам, доступных в "Дії". Например, он может объяснить, как открыть ФЛП или что такое услуга "еМалятко".
- В-третьих, Дія.АІ может предложить релевантную услугу в зависимости от ситуации пользователя. Если человек сообщит о поврежденном жилье, помощник расскажет о программе "еВідновлення" и предоставит инструкции для получения компенсации.
Сейчас проект работает в формате открытого бета-тестирования. Команда разработчиков продолжает обучать ассистента, чтобы улучшить скорость и качество его ответов, для чего собирает отзывы пользователей. Полное видение обновленной Дії с интеграцией искусственного интеллекта планируют представить осенью.
Как все это работает?
Визуально помощник напоминает привычные AI-чатботы, например ChatGPT. На первом этапе он доступен на портале Дія, а впоследствии появится и в мобильном приложении.
Для обеспечения безопасности используется гибридная инфраструктура: локальная (On-Premise) в периметре Дии и облачная модель Google, причем данные из реестров скрыты от облака. Кроме того, запросы пользователей проходят через фильтр Guardrail, который блокирует потенциально вредоносный контент.
Сейчас Дія.AI работает в режиме открытого бета-тестирования и продолжает обучаться. Пользователи могут оценивать ответы, ставя "действенная" (лайк) или "не действенная" (дизлайк) и оставляя комментарии, что помогает команде улучшать качество работы ассистента.