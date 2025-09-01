На портале Дія заработал ИИ-ассистент, который поможет получать государственные услуги прямо в чате. Украина стала первой страной, где запустили подобного виртуального агента на таком уровне. Сейчас он работает в тестовом режиме и впоследствии появится и в мобильном приложении.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил о запуске ИИ-помощника в своем Телеграмме. Он также отметил, что Украина стремится к 2030 году войти в тройку мировых лидеров по интеграции искусственного интеллекта в публичный сектор, рассказывает 24 Канал.

Первым шагом к этой цели стал запуск Дія.АІ – виртуального помощника на портале государственных услуг. Разработчики планируют превратить Дію в полноценного AI-агента, который будет работать круглосуточно и предоставлять услуги без необходимости заполнять многочисленные формы.

Что умеет новый AI-помощник?

Уже сейчас AI-ассистент может выполнять несколько ключевых функций.

Во-первых , он предоставляет услуги непосредственно в чате. Пользователям достаточно написать "Нужна справка о доходах", и документ автоматически появится в их кабинете. Вскоре к этой функции добавят еще пять услуг.

Во-вторых , ассистент консультирует по сервисам, доступных в "Дії". Например, он может объяснить, как открыть ФЛП или что такое услуга "еМалятко".

В-третьих, Дія.АІ может предложить релевантную услугу в зависимости от ситуации пользователя. Если человек сообщит о поврежденном жилье, помощник расскажет о программе "еВідновлення" и предоставит инструкции для получения компенсации.

Сейчас проект работает в формате открытого бета-тестирования. Команда разработчиков продолжает обучать ассистента, чтобы улучшить скорость и качество его ответов, для чего собирает отзывы пользователей. Полное видение обновленной Дії с интеграцией искусственного интеллекта планируют представить осенью.

Как все это работает?

Визуально помощник напоминает привычные AI-чатботы, например ChatGPT. На первом этапе он доступен на портале Дія, а впоследствии появится и в мобильном приложении.

Для обеспечения безопасности используется гибридная инфраструктура: локальная (On-Premise) в периметре Дии и облачная модель Google, причем данные из реестров скрыты от облака. Кроме того, запросы пользователей проходят через фильтр Guardrail, который блокирует потенциально вредоносный контент.

Сейчас Дія.AI работает в режиме открытого бета-тестирования и продолжает обучаться. Пользователи могут оценивать ответы, ставя "действенная" (лайк) или "не действенная" (дизлайк) и оставляя комментарии, что помогает команде улучшать качество работы ассистента.