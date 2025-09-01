На порталі Дія запрацював ШІ-асистент, який допоможе отримувати державні послуги просто в чаті. Україна стала першою країною, де запустили подібного віртуального агента на такому рівні. Зараз він працює в тестовому режимі та згодом з'явиться і в мобільному застосунку.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив про запуск ШІ-помічника у своєму телеграмі. Він також зазначив, що Україна прагне до 2030 року увійти до трійки світових лідерів з інтеграції штучного інтелекту в публічний сектор, розповідає 24 Канал.

Першим кроком до цієї мети став запуск Дія.АІ – віртуального помічника на порталі державних послуг. Розробники планують перетворити Дію на повноцінного AI-агента, який працюватиме цілодобово та надаватиме послуги без необхідності заповнювати численні форми.

Що вміє новий AI-помічник?

Вже зараз AI-асистент може виконувати кілька ключових функцій.

По-перше , він надає послуги безпосередньо в чаті. Користувачам достатньо написати "Потрібна довідка про доходи", і документ автоматично з'явиться в їхньому кабінеті. Незабаром до цієї функції додадуть ще п'ять послуг.

По-друге , асистент консультує щодо сервісів, доступних у Дії. Наприклад, він може пояснити, як відкрити ФОП або що таке послуга "єМалятко".

По-третє, Дія.АІ може запропонувати релевантну послугу залежно від ситуації користувача. Якщо людина повідомить про пошкоджене житло, помічник розповість про програму "єВідновлення" та надасть інструкції для отримання компенсації.

Наразі проєкт працює у форматі відкритого бета-тестування. Команда розробників продовжує навчати асистента, щоб покращити швидкість та якість його відповідей, для чого збирає відгуки користувачів. Повну візію оновленої Дії з інтеграцією штучного інтелекту планують представити восени.

Як все це працює?

Візуально помічник нагадує звичні AI-чатботи, як-от ChatGPT. На першому етапі він доступний на порталі Дія, а згодом з'явиться і в мобільному застосунку.

Для забезпечення безпеки використовується гібридна інфраструктура: локальна (On-Premise) в периметрі Дії та хмарна модель Google, причому дані з реєстрів приховані від хмари. Крім того, запити користувачів проходять через фільтр Guardrail, який блокує потенційно шкідливий контент.

Наразі Дія.AI працює в режимі відкритого бета-тестування та продовжує навчатися. Користувачі можуть оцінювати відповіді, ставлячи "дієва" (лайк) або "не дієва" (дизлайк) та залишаючи коментарі, що допомагає команді покращувати якість роботи асистента.