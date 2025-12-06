Марс когда-то напоминал тропический оазис: на планете найдены доказательства древних ливней

Светлые пятна на красноватой поверхности Марса стали новым доказательством того, что части планеты когда-то имели влажный климат. Ученые обнаружили следы интенсивных осадков, подобных тем, что бывают в тропических регионах Земли. Это открытие, сделанное благодаря анализу пород в кратере Езеро, меняет представление о прошлом Красной планеты и ее потенциальной пригодности к жизни.

Марсоход NASA Perseverance идентифицировал необычные белые вкрапления в камнях как каолин – глину, богатую алюминием. На Земле такой тип минерала формируется, когда длительные периоды сильных ливней постепенно вымывают другие вещества из горных пород и осадка, оставляя только очищенный материал, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также На Марсе впервые зафиксировали молнии, но они совсем не такие, как вы думаете

Почему ученые уверены в существовании тропического климата на Марсе?

Детали этого открытия недавно обнародовали в научном журнале Communications Earth & Environment. Исследование возглавил Адриан Броз из Университета Пердью совместно с профессором платологии Брайони Горган, которая участвует в планировании миссии Perseverance.

По словам Горган, такие породы являются одними из важнейших образцов, которые когда-либо наблюдались с орбиты, ведь для их образования нужны специфические условия. Необходимо так много воды, что это указывает на древний теплый и влажный климат, где дожди шли в течение миллионов лет.

Адриан Броз добавляет, что на Земле каолиновая глина чаще всего встречается в тропических лесах. Поэтому наличие этого минерала на ныне бесплодном и холодном Марсе свидетельствует о том, что воды там когда-то было значительно больше.



На Марсе могли существовать оазисы с влажным климатом и сильными дождями / Фото NASA

Фрагменты каолина, от мелких камней до больших валунов, стали новым аргументом в дискуссии о климатическом прошлом планеты. Ранний анализ с помощью инструментов SuperCam и Mastcam-Z позволил сравнить марсианские образцы с земными аналогами. Броз сопоставил данные с Марса с породами, найденными вблизи Сан-Диего (Калифорния) и в Южной Африке, и обнаружил поразительное сходство.

Какие еще выводы из исследования?

Ученые также рассмотрели альтернативную версию: каолин может образовываться в гидротермальных системах, когда горячая вода вымывает породу. Однако этот процесс оставляет другую химическую подпись, чем вымывание дождем при умеренных температурах. Данные указывают именно на сценарий с осадками.

Однако остается загадка: откуда взялись эти камни? Светлые породы встречаются на пути ровера в кратере Езеро, который когда-то был огромным озером, но очевидного источника рядом нет, пишет SciTechDaily. Горган предполагает, что их могло принести рекой, которая формировала дельту, или же забросить в кратер в результате удара метеорита.

Хотя спутники фиксировали большие залежи каолина в других частях Марса, именно эти разбросанные камни пока является единственным непосредственным доказательством "мокрой" истории планеты. Это подтверждает, что Марс когда-то мог быть пригодной для жизни средой.

Миссия Perseverance: поиск жизни и сбор образцов

Марсоход Perseverance работает на поверхности Красной планеты с февраля 2021 года, исследуя дно кратера Езеро. Его ключевая задача – поиск признаков древней микробной жизни, которая могла существовать здесь миллиарды лет назад, когда на Марсе была вода. С результатами его работы можно дополнительно ознакомиться на отдельной странице NASA.



Марсоход Perseverance / Фото NASA

Ровер выполняет роль полевого геолога: он бурит горные породы, собирает интересные образцы почвы и герметично пакует их в специальные титановые трубки. Эти контейнеры остаются на поверхности. Ранее их должна была забрать совместная миссия NASA и ESA и вернуть на Землю. Однако впоследствии миссию отменили, а сейчас NASA ищет частные компании для ее выполнения.

Кроме биологических поисков, аппарат тестирует технологии для будущих пилотируемых экспедиций и собирает данные о марсианском климате, которые позволяют осуществлять такие открытия, как это.