Археологические открытия часто заставляют нас пересматривать устоявшиеся представления о прошлом. Недавнее исследование пролило свет на погребальные ритуалы, существовавшие задолго до знаменитых египетских мумий и даже до пирамид. Оказывается, история намеренной консервации тел умерших может быть гораздо древнее и разнообразнее, чем считалось до сих пор. Но методы буквально шокируют.

Как древние люди хранили тела умерших за тысячи лет до египтян?

Новое исследование международной группы ученых во главе с археологом Сяо-чунь Хун из Австралийского национального университета показало, что древнейшие в мире мумии были созданы в Юго-Восточной Азии и на юге Китая еще 12 000 лет назад. Это открытие существенно меняет хронологию, ведь раньше самыми старыми считались мумии культуры Чинчорро в Чили, возраст которых достигает 7000 лет, а также древнеегипетские, которым около 5600 лет, пишет 24 Канал со ссылкой на PNAS.

Смотрите также Шокирующая находка может переписать историю земледелия

Причиной, почему эти древние захоронения так долго оставались незамеченными, является уникальный метод мумификации. В отличие от бальзамирования, которое практиковали в Египте, древние культуры Азии использовали медленное копчение тел над открытым огнем. Этот процесс консервирования тела мог длиться от нескольких недель до нескольких месяцев.

Исследователей озадачило большое количество донеолитических захоронений в этом регионе, где скелеты находились в неестественно согнутом, почти эмбриональном положении. Кости были плотно связаны, а на некоторых из них обнаружили следы термической обработки.



Примеры человеческих захоронений раннего и среднего голоцена из южного Китая. Все останки находятся в согнутых положениях, причем некоторые демонстрируют гиперсогнутые позы / Фото Хирофуми Мацумура / Сяо-чун Хунг

Чтобы подтвердить свою гипотезу о копчении, команда проанализировала 69 образцов костей из 54 захоронений на 11 археологических участках в Китае, Вьетнаме, Лаосе, Таиланде, Малайзии и Индонезии. Возраст находок колебался от 4000 до 12 000 лет. С помощью рентгеновской дифракции и инфракрасной спектроскопии ученые искали изменения в структуре костей, вызванные воздействием тепла.

Около 84% образцов показали следы нагревания при относительно низких температурах, а на некоторых костях нашли отложения сажи.

Интересно, что в одном из случаев кости одного и того же человека были нагреты по-разному, что указывает на выборочный подход к процессу. Также были обнаружены надрезы, которые, вероятно, делали для дренажа жидкостей.



Примеры гиперсогнутых захоронений с частично обгоревшими костями из южного Китая и Индонезии / Фото Хирофуми Мацумура / Сяо-чун Хунг

Мы имеем и современные примеры

Этот метод похож на ритуалы, которые и по сей день практикуют некоторые народы, например, племя дани в Новой Гвинее. Они плотно связывают тело умершего и подвешивают его над костром с низкой интенсивностью горения, пока оно полностью не закоптится и не почернеет.

Для древних культур такой процесс, вероятно, имел не только практическое, но и глубокое духовное значение. Сохранение тела позволяло поддерживать физическую и духовную связь с предками, соединяя прошлое с настоящим.



Примеры копченых мумий, хранящихся в частных домохозяйствах Папуа, Индонезия / Фото Хирофуми Мацумура / Сяо-чун Хунг

Хотя от этих мумий остались только кости без мягких тканей, их считают результатом целенаправленной мумификации. Во влажном и жарком климате Юго-Восточной Азии копчение было, пожалуй, самым эффективным способом замедлить разложение.

Это открытие также подтверждает так называемую "двухслойную" модель заселения региона. Согласно ей, первая волна охотников-собирателей прибыла сюда еще 65 000 лет назад. Их культурные традиции, включая погребальные обряды, отличались от обычаев неолитических фермеров, которые пришли значительно позже.

Таким образом, традиция копчения умерших может быть доказательством культурной преемственности, длившейся тысячелетиями и сохранившейся у некоторых современных коренных народов.