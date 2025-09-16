Археологічні відкриття часто змушують нас переглядати усталені уявлення про минуле. Нещодавнє дослідження пролило світло на похоронні ритуали, що існували задовго до знаменитих єгипетських мумій і навіть до пірамід. Виявляється, історія навмисної консервації тіл померлих може бути набагато давнішою та різноманітнішою, ніж вважалося досі. Але методи буквально шокують.

Як стародавні люди зберігали тіла померлих за тисячі років до єгиптян?

Нове дослідження міжнародної групи вчених на чолі з археологом Сяо-чунь Хун з Австралійського національного університету показало, що найдавніші у світі мумії були створені в Південно-Східній Азії та на півдні Китаю ще 12 000 років тому. Це відкриття суттєво змінює хронологію, адже раніше найстарішими вважалися мумії культури Чинчорро в Чилі, вік яких сягає 7000 років, а також давньоєгипетські, яким близько 5600 років, пише 24 Канал з посиланням на PNAS.

Причиною, чому ці давні поховання так довго лишалися непоміченими, є унікальний метод муміфікації. На відміну від бальзамування, яке практикували в Єгипті, стародавні культури Азії використовували повільне копчення тіл над відкритим вогнем. Цей процес консервування тіла міг тривати від кількох тижнів до кількох місяців.

Дослідників спантеличила велика кількість донеолітичних поховань у цьому регіоні, де скелети перебували в неприродно зігнутому, майже ембріональному положенні. Кістки були щільно зв’язані, а на деяких з них виявили сліди термічної обробки.



Приклади людських поховань раннього та середнього голоцену з південного Китаю. Усі рештки знаходяться у зігнутих положеннях, причому деякі демонструють гіперзігнуті пози / Фото Хірофумі Мацумура / Сяо-чун Хунг

Щоб підтвердити свою гіпотезу про копчення, команда проаналізувала 69 зразків кісток із 54 поховань на 11 археологічних ділянках у Китаї, В'єтнамі, Лаосі, Таїланді, Малайзії та Індонезії. Вік знахідок коливався від 4000 до 12 000 років. За допомогою рентгенівської дифракції та інфрачервоної спектроскопії вчені шукали зміни в структурі кісток, спричинені впливом тепла.

Близько 84% зразків показали сліди нагрівання при відносно низьких температурах, а на деяких кістках знайшли відкладення сажі.

Цікаво, що в одному з випадків кістки однієї й тієї ж людини були нагріті по-різному, що вказує на вибірковий підхід до процесу. Також були виявлені надрізи, які, ймовірно, робили для дренажу рідин.



Приклади гіперзігнутих поховань з частково обгорілими кістками з південного Китаю та Індонезії / Фото Хірофумі Мацумура / Сяо-чун Хунг

Ми маємо й сучасні приклади

Цей метод схожий на ритуали, які й донині практикують деякі народи, наприклад, плем'я дані в Новій Гвінеї. Вони щільно зв'язують тіло померлого і підвішують його над багаттям з низькою інтенсивністю горіння, поки воно повністю не закоптиться і не почорніє.

Для стародавніх культур такий процес, імовірно, мав не лише практичне, але й глибоке духовне значення. Збереження тіла дозволяло підтримувати фізичний та духовний зв'язок з предками, поєднуючи минуле із сьогоденням.



Приклади копчених мумій, що зберігаються в приватних домогосподарствах Папуа, Індонезія / Фото Хірофумі Мацумура /Сяо-чун Хунг

Хоча від цих мумій залишилися лише кістки без м'яких тканин, їх вважають результатом цілеспрямованої муміфікації. У вологому та спекотному кліматі Південно-Східної Азії копчення було, мабуть, найефективнішим способом уповільнити розкладання.

Це відкриття також підтверджує так звану "двошарову" модель заселення регіону. Згідно з нею, перша хвиля мисливців-збирачів прибула сюди ще 65 000 років тому. Їхні культурні традиції, включно з похоронними обрядами, відрізнялися від звичаїв неолітичних фермерів, які прийшли значно пізніше.

Таким чином, традиція копчення померлих може бути доказом культурної спадкоємності, що тривала тисячоліттями і збереглася в деяких сучасних корінних народів.