Палеонтологические находки позволяют нам заглянуть в далекое прошлое планеты, но некоторые из них оказываются настолько необычными, что заставляют переосмыслить наши представления о доисторической жизни. Недавно ученые сообщили об открытии, которое демонстрирует, что редкие генетические аномалии, которые встречаются сегодня, существовали и миллионы лет назад.

Что известно об удивительной находке?

Уникальную окаменелость, которая не имеет аналогов в мировой науке, нашли еще в 2006 году в Китае. Ученые описали ее как останки небольшой водной рептилии Hyphalosaurus, которая жила на Земле более 120 миллионов лет назад, в раннем меловом периоде. Хотя науке известны тысячи окаменелостей этого вида, этот конкретный экземпляр оказался уникальным – он имел две полноценные головы и две шеи, пишет 24 Канал со ссылкой на Biology Letters.

Эта аномалия известна как осевая бифуркация. Она возникает на этапе эмбрионального развития, когда зародыш начинает делиться на близнецов, но процесс не завершается полностью. В результате часть тела раздваивается. У найденной рептилии позвоночник разделялся на уровне грудного пояса, образуя две отдельные шеи, каждая из которых заканчивалась черепом.

Хотя такие случаи редки, они встречаются и в современном мире. Двухголовых животных фиксировали среди змей, черепах, саламандр, акул и даже оленей. Однако две головы обычно не дают преимущества для выживания. Животные с такой мутацией редко доживают до взрослого возраста.

Похоже, что эта участь постигла и доисторическую рептилию. Найденный экземпляр имел длину всего 70 миллиметров, что указывает на то, что это был либо эмбрион, или новорожденная особь. Несмотря на это, находка является древнейшим известным примером такой аномалии в истории.



Так обычно выглядят окаменелости гифалозавра без аномалий / Фото Tiouraren/Wikimedia Commons

Исследователи, которые изучали останки гифалозавра, подчеркнули их подлинность. Это было особенно важно, поскольку в этом регионе Китая ранее находили поддельные окаменелости, однако этот экземпляр не вызывает сомнений: кости частично покрыты тонким слоем осадочных пород, а каменная плита, в которой они сохранились, абсолютно целая, без трещин или следов склеивания.

Эту находку можно считать невероятной удачей. Окаменелости, которые доходят до нас, составляют лишь крошечную долю всех форм жизни, существовавших в прошлом. Поэтому сохранение останков существа со столь редкой патологией является настоящим статистическим чудом, что подчеркивает уникальность открытия. Как отметили авторы исследования, эта двуглавая рептилия, похоже, является единственной в своем роде среди всех известных человечеству окаменелостей.