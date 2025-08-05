Как зубы сохранили информацию о древней атмосфере?

Международная группа ученых под руководством геохимика Динсу Фенга из Геттингенского университета Георга-Августа в Германии разработала новый метод для изучения климата прошлого. Он основывается на том, что все, что потребляет живой организм, оставляет химический след в его теле, в частности в костях и зубах. Это касается и воздуха, которым дышит животное, пишет 24 Канал со ссылкой на PNAS.

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Исследователи изучали соотношение изотопов кислорода, а именно кислорода-17, в зубной эмали динозавров. Определенные процессы в атмосфере влияют на количество этого изотопа в молекулах углекислого газа, который вдыхают животные. Эта изотопная аномалия попадает в воду в организме, а впоследствии фиксируется в зубной эмали во время ее формирования. Благодаря прочности эмали эти следы могут сохраняться миллионы лет.

Проанализировав образцы зубов из музейных коллекций, ученые подтвердили предыдущие выводы, что в мезозойскую эру концентрация CO 2 в атмосфере была значительно выше, чем сегодня. Например:

В позднем юрском периоде уровень CO 2 составлял около 1200 частей на миллион (ppm).

составлял около 1200 частей на миллион (ppm). В позднем меловом периоде – около 750 ppm.

Для сравнения, текущий уровень CO 2 в атмосфере Земли составляет примерно 430 ppm.

Предположительно, высокий уровень углекислого газа был следствием значительно более интенсивной вулканической активности. Анализ зубов тираннозавра и зауропода (Kaatedocus) выявил аномально высокие показатели, что может свидетельствовать о резких скачках CO 2 при жизни этих конкретных особей, вызванных мощными извержениями.

Этот метод открывает новые возможности для изучения не только климата, но и конкретных событий прошлого. Следующим шагом команды является анализ зубов животных времен пермско-триасового вымирания, известного как "Великое вымирание", чтобы лучше понять его причины и последствия.