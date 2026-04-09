Dyson анонсирует сверхмощный ручной вентилятор, вращающийся 65 000 раз в минуту

Известный британский бренд бытовой техники решил покорить новый для себя рынок, представив устройство, которое может стать незаменимым в летнюю жару, которая в этом году снова обещает быть рекордной. Новинка предложит невероятную мощность в миниатюрном корпусе, используя наработки авиационной инженерии для создания мобильного охлаждения.

Что такое Dyson HushJet Mini Cool?

Компания Dyson, известная своими футуристическими пылесосами, фенами и очистителями воздуха, официально анонсировала свой первый портативный ручной вентилятор под названием HushJet Mini Cool. Это устройство стало ответом на глобальное потепление и потребность людей в быстром охлаждении во время поездок в общественном транспорте и посещения массовых мероприятий. Дизайн-инженер Dyson Эмили Бланс отметила, что разработчики вдохновлялись универсальной проблемой – как оставаться в прохладе, находясь в движении, пишет CNET.

Несмотря на свои скромные габариты, HushJet Mini Cool получил чрезвычайно мощную начинку. Сердцем устройства стал бесщеточный двигатель постоянного тока, который способен разгоняться до 65 000 оборотов в минуту. Это позволяет вентилятору создавать фокусированный поток воздуха со скоростью до 25 метров в секунду, что эквивалентно примерно 88 километрам в час.

Благодаря запатентованной системе проекции воздуха HushJet, которая ранее использовалась в полноразмерных очистителях бренда, устройство обеспечивает интенсивный обдув даже при минимальном размере сопла.



Dyson HushJet Mini Cool / Фото CNET



Вес новинки составляет всего 200 граммов, как сообщает Engadget, а диаметр основной части – 38 миллиметров, что сопоставимо с размером циферблата часов. Интересно, что такой же диаметр имеют двигатели в фенах Dyson Supersonic и аккумуляторных пылесосах PencilVac.

Дизайн устройства уже уже сравнили с эстетикой с эстетикой киновселенной "Дюна", отметив, что сопло вентилятора напоминает песчаного червя из известной саги.



Dyson HushJet Mini Cool / Фото CNET



Функциональность HushJet Mini Cool выходит за пределы простого ручного использования. Производитель позиционирует его как систему "три в одном": его можно держать в руке, носить на шее как аксессуар с помощью специального шнурка или ставить на стол, используя зарядную станцию. Также планируется выпуск дополнительных креплений для детских колясок, курток или лямок рюкзаков.



Особое внимание уделили акустическому комфорту и безопасности. Вентилятор не имеет открытых лопастей, что делает его гигиеничным и безопасным для использования.

Уровень шума и принцип работы

Система шумопоглощения с сетчатым вкладышем в форме сот позволяет снизить уровень шума до 52 – 68 децибел в обычных режимах, что соответствует уровню нормального человеческого разговора.

В режиме максимальной мощности (буст-режим) уровень шума достигает 72,5 децибела.

В отличие от многих конкурентов, Dyson не использует распыление воды, а полагается на принцип испарительного охлаждения: быстрый поток воздуха ускоряет испарение влаги с поверхности кожи, создавая ощущение свежести.

Батарея

Автономность устройства обеспечивает аккумулятор емкостью 5 000 миллиампер-часов, которого хватает на 6 часов непрерывной работы. Полная зарядка через порт USB-C длится около 3 часов.

Цвета и цена

Гаджет доступен в трех цветовых вариантах: сером, красном и синем. Цена новинки составляет 100 долларов, что является достаточно высоким показателем для ручного вентилятора, но вполне вписывается в ценовую политику премиального бренда.