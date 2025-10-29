Таинственная точка на фотографиях дальнего космоса может быть древнейшей известной нам галактикой

Космический телескоп James Webb нашел загадочный и чрезвычайно яркий объект, который получил название Capotauro. Его природа пока остается неразгаданной, но ученые уже имеют две основные гипотезы, каждая из которых может кардинально изменить наше понимание космоса.

Что же такое "Капотавро" и почему это так важно?

Одна из версий гласит, что "Джеймс Уэбб" наткнулся на самую древнюю из известных галактик во Вселенной. По предварительным оценкам, она могла возникнуть всего через 100 миллионов лет после Большого взрыва. Если предположение подтвердится, это отодвинет дату появления первых галактик на 200 миллионов лет в прошлое, пишет 24 Канал со ссылкой на Live Science.

Однако существует и альтернативное объяснение. "Капотавро", может быть не галактикой, а необычным коричневым карликом – так называемой "неудачной звездой". Такие объекты массивнее газовых гигантов, но недостаточно большие, чтобы в их недрах запустился процесс ядерного синтеза, характерный для звезд. Если "Капотавро" – это коричневый карлик, то он расположен на внешних границах нашей галактики Млечный Путь и имеет удивительно низкую температуру – около 27 градусов Цельсия.

Как сообщил соавтор исследования Джованни Гандольфи из Национального института астрофизики в Италии, точная природа "Капотавро" еще не установлена, но объект представляется чрезвычайно интересным и перспективным для дальнейшего изучения.

Впервые команда Гандольфи заметила "Капотавро" во время предыдущего исследования, когда пыталась идентифицировать очень старые галактики на снимках James Webb. Однако из-за нехватки детализированных данных определить природу объекта было невозможно. Ситуация изменилась в марте, когда телескоп предоставил новые данные, позволившие сузить круг "подозреваемых".

Для анализа ученые использовали снимки, сделанные камерой ближнего инфракрасного диапазона (NIRCam) на семи длинах волн. Объект был обнаружен только на двух самых длинных волнах. Затем команда применила данные спектрографа NIRSpec, чтобы получить более точную картину возраста и температуры "Капотавро".

Объединив эти данные, исследователи проверили несколько возможных сценариев:

В случае, если "Капотавро" – это ранняя галактика, модели показали, что она сформировалась примерно через 100 миллионов лет после Большого взрыва и имеет гигантскую массу, превышающую миллиард солнечных.

Если же это коричневый карлик, то он является самым холодным и самым отдаленным из известных в нашей галактике – расположен на расстоянии более семи световых лет. Изучение такого объекта могло бы дать новую информацию о формировании Млечного Пути.

Свои результаты ученые описали на страницах arXiv, но статья пока не прошла рецензирование от независимых ученых.

Последствия открытия

По словам Гандольфи, обе возможности являются захватывающими, поскольку бросают вызов современным представлениям о том, как формируются и эволюционируют галактики.

Мухаммад Латиф, астрофизик из Университета Объединенных Арабских Эмиратов, который не участвовал в исследовании, назвал "Капотавро" одной из самых загадочных находок телескопа на сегодня. Он отметил, что этот объект расширяет границы наших знаний, независимо от того, чем он окажется.

Чтобы окончательно определить природу "Капотавро", нужны более точные данные о свете, который он излучает. Команда исследователей уже подала запрос на дополнительное время для наблюдений с помощью телескопа "Джеймс Вебб".