Таємнича крапка на фотографіях далекого космосу може бути найдавнішою відомою нам галактикою

Космічний телескоп James Webb знайшов загадковий і надзвичайно яскравий об'єкт, який отримав назву Capotauro. Його природа поки що лишається нерозгаданою, але вчені вже мають дві основні гіпотези, кожна з яких може кардинально змінити наше розуміння космосу.

Що ж таке "Капотавро" і чому це так важливо?

Одна з версій говорить, що "Джеймс Вебб" натрапив на найдавнішу з відомих галактик у Всесвіті. За попередніми оцінками, вона могла виникнути всього через 100 мільйонів років після Великого вибуху. Якщо припущення підтвердиться, це відсуне дату появи перших галактик на 200 мільйонів років у минуле, пише 24 Канал з посиланням на Live Science.

Однак існує й альтернативне пояснення. "Капотавро", може бути не галактикою, а незвичайним коричневим карликом – так званою "невдалою зорею". Такі об'єкти масивніші за газових гігантів, але недостатньо великі, щоб у їхніх надрах запустився процес ядерного синтезу, характерний для зірок. Якщо "Капотавро" – це коричневий карлик, то він розташований на зовнішніх межах нашої галактики Чумацький Шлях і має дивовижно низьку температуру – близько 27 градусів Цельсія.

Як повідомив співавтор дослідження Джованні Гандольфі з Національного інституту астрофізики в Італії, точна природа "Капотавро" ще не встановлена, але об'єкт видається надзвичайно цікавим і перспективним для подальшого вивчення.​

Вперше команда Гандольфі помітила "Капотавро" під час попереднього дослідження, коли намагалася ідентифікувати дуже старі галактики на знімках James Webb. Проте через брак деталізованих даних визначити природу об'єкта було неможливо. Ситуація змінилася в березні, коли телескоп надав нові дані, що дозволили звузити коло "підозрюваних".

Для аналізу вчені використали знімки, зроблені камерою ближнього інфрачервоного діапазону (NIRCam) на семи довжинах хвиль. Об'єкт було виявлено лише на двох найдовших хвилях. Потім команда застосувала дані спектрографа NIRSpec, щоб отримати точнішу картину віку й температури "Капотавро".

Об'єднавши ці дані, дослідники перевірили кілька можливих сценаріїв:

У випадку, якщо "Капотавро" – це рання галактика, моделі показали, що вона сформувалася приблизно через 100 мільйонів років після Великого вибуху і має гігантську масу, що перевищує мільярд сонячних.

Якщо ж це коричневий карлик, то він є найхолоднішим і найвіддаленішим з відомих у нашій галактиці – розташований на відстані понад сім світлових років. Вивчення такого об'єкта могло б дати нову інформацію про формування Чумацького Шляху.

Свої результати вчені описали на сторінках arXiv, але стаття поки не пройшла рецензування від незалежних науковців.

Наслідки відкриття

За словами Гандольфі, обидві можливості є захопливими, оскільки кидають виклик сучасним уявленням про те, як формуються та еволюціонують галактики.

Мухаммад Латіф, астрофізик з Університету Об'єднаних Арабських Еміратів, який не брав участі в дослідженні, назвав "Капотавро" однією з найзагадковіших знахідок телескопа на сьогодні. Він зазначив, що цей об'єкт розширює межі наших знань, незалежно від того, чим він виявиться.

Щоб остаточно визначити природу "Капотавро", потрібні точніші дані про світло, яке він випромінює. Команда дослідників уже подала запит на додатковий час для спостережень за допомогою телескопа "Джеймс Вебб".