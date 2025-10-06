Яке майбутнє готує Джефф Безос для людства?

На думку Джеффа Безоса, вже в найближчі десятиліття мільйони людей не просто відвідуватимуть космос, а постійно житимуть там і працюватимуть. Він підкреслює, що це буде їхній добровільний вибір, а не вимушена необхідність. Тим часом на Землі більшу частину важкої роботи виконуватимуть роботи, а над планетою обертатимуться величезні центри обробки даних на основі штучного інтелекту, пише 24 Канал з посиланням на PhoneArena.

Така смілива заява прозвучала на Тижні італійських технологій у Турині, куди Безос приїхав, щоб виступити на одній сцені з Джоном Елканном з італійської родини Аньєллі. Це бачення космічного майбутнього суттєво відрізняється від планів іншого відомого мільярдера, Ілона Маска, який мріє про постійні колонії на Марсі до 2050 року. Безос натомість прагне до чогось значно ближчого до Землі й, можливо, навіть більш футуристичного й технологічно просунутого.

Одним із ключових прогнозів Безоса є будівництво гігантських дата-центрів у космосі протягом наступних 10-20 років. Головний аргумент на користь цього – невичерпна сонячна енергія. В космосі сонячна енергія доступна постійно, що дозволить таким дата-центрам значно перевершити за продуктивністю земні аналоги, які споживають величезну кількість електроенергії та води для охолодження. І хоча ідея перенесення дата-центрів на орбіту не нова, Безос упевнений, що це станеться раніше, ніж очікує більшість людей, пише The Times Of India.

Він також зазначив, що перехід до будівництва в космосі є частиною ширшої тенденції – використання космічного простору не лише для досліджень, але й для покращення життя на Землі.

Безос на шляху до майбутнього

Варто зазначити, що Безос не сидить, склавши руки. Його космічна компанія Blue Origin розробляє низку передових космічних технологій з метою побудувати "дорогу в космос на благо Землі", в тому числі й через перенесення частини промисловості на орбіту.

Основними напрямками роботи Blue Origin є радикальне зниження вартості доступу до космосу через багаторазове використання ракетних систем та освоєння космічних ресурсів. У цьому людству повинна допомогти орбітальна платформа Blue Ring, яка фактично є центральним елементом багатьох майбутніх місій, як пише Blue Origin.



Платформа Blue Ring / Фото Blue Origin

Blue Ring розробляється для підтримки та обслуговування супутників та іншої інфраструктури на різних орбітах. Це багатоцільовий космічний апарат, який виконує функції космічного буксира, хостинг-платформи та центру логістики. Це така собі станція, що дозволяє доставляти, розміщувати, обслуговувати та дозаправляти корисні вантажі на орбітах від середньої навколоземної до навколомісячної, Марса та міжпланетного простору. Сюди зможуть прилетіти астронавти, щоб уже звідти стартувати на свою місію. Нарешті, Blue Ring зможе виконувати роль зв'язкового хабу, який забезпечує з'єднання між астронавтами на місіях і Землею.



Платформа Blue Ring / Фото Blue Origin

Серед інших технологій, які розробляє компанія, є Orbital Reef (проєкт комерційної космічної станції на низькій навколоземній орбіті, що розглядається як потенційний наступник Міжнародної космічної станції), Mars Telecommunications Orbiter (орбітальний апарат для забезпечення високошвидкісного зв'язку між Землею та Марсом, який створюється на базі платформи Blue Ring і буде готовий до підтримки місії NASA у 2028 році), Blue Moon (місячний посадковий модуль, розроблений для доставки вантажів та людей на поверхню Місяця в рамках програми NASA Artemis), Blue Alchemist (технологія, що дозволяє виробляти сонячні елементи та алюмінієвий дріт безпосередньо з місячного реголіту).