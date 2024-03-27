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У середу NASA повідомило, що Orbital Reef пройшла чотири ключові етапи розробки для деяких з її найважливіших технологій, у тому числі й систему перероблення сечі майбутніх астронавтів і туристів. Ці етапи мають вирішальне значення для того, щоб комерційна станція могла підтримувати людське життя на борту.
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Випробування включали в себе проходження серії перевірок регенеративної системи, яка забезпечуватиме чисте повітря для дихання та воду для пиття. Деякі з тестів перевіряли здатність системи видаляти небезпечні домішки з повітря, перероблювати сечу на питну воду, збирати вологу з навколишньої атмосфери для її конденсації також у питну воду та інше. На МКС також є подібні системи.
Перш ніж ви здригнетеся від думки про те, щоб випити залишки води після миття посуду чи залишки сечі, пам'ятайте, що вода, яку ми отримуємо [після перероблювання] в результаті, чистіша, ніж більшість води, яку ви п'єте щодня вдома,
– пояснював колишній командир МКС Кріс Хедфілд у відеоролику, знятому в 2013 році.
Насправді астронавти на МКС вже близько 15 років п'ють кришталево чисту воду, отриману з переробленої сечі. Це допомагає зменшити кількість води, яку NASA потрібно запускати в космос, щоб підтримувати життя астронавтів, тим самим скорочуючи витрати на запуск і заощаджуючи гроші.
Майбутня космічна станція Blue Origin
NASA виділило компаніям Blue Origin і Sierra Space 172 мільйони доларів США в рамках програми з розробки комерційних американських космічних станцій на низькій навколоземній орбіті, які могли б замінити МКС після того, як вона вийде на пенсію.
Ці станції стануть місцем, куди NASA зможе продовжувати відправляти своїх астронавтів, орендуючи каюти і лабораторні приміщення. Однак, оскільки станціями володітимуть комерційні компанії, вони також можуть бути відкриті для космічних туристів.
Уявіть собі просторі модулі з великими вікнами, щоб бачити Землю, наш блакитний рідний світ, відчуваючи при цьому трепет невагомості в повному комфорті,
– йдеться на сайті Blue Origin.
Візуалізація майбутньої станції Orbital Reef / Фото Blue Origin
NASA передає наступне покоління космічних станцій комерційним компаніям, оскільки має більші пріоритети, які потребують фінансування. Зараз підтримка програми МКС коштує NASA близько 3 мільярдів доларів на рік. Агентство прагне продовжувати співпрацювати з приватними компаніями з метою мати одну або кілька станцій на орбіті, щоб забезпечити конкуренцію, знизити витрати і задовольнити попит NASA та інших клієнтів.
Без тягаря у вигляді МКС NASA зможе вивільнити бюджет, щоб зосередити свої зусилля на створенні постійної людської присутності на Місяці, включаючи космічну станцію на місячній орбіті і базу на поверхні Місяця, за допомогою місій "Артеміда".
Зрештою, NASA сподівається спрямувати свій бюджет на відправку астронавтів на Марс.