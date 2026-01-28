Про це повідомляє The Daily Mail. Санчес спіткнулась біля дверей – цей момент зафіксували камери.

Дивіться також У напівпрозорій сукні без бюстгальтера: 55-річна дружина Джеффа Безоса вразила відвертим образом

На відео видно, як Джефф Безос і Лорен Санчес вийшли із машини й почали вітатися з фотографами. На вході до будівлі журналістка задивилась у камеру, після чого зачепилась каблуком об поріг і спіткнулась. Засновник Amazon підтримав дружину, щоб вона не впала.

@taieb_gedeon #jeffbezos and #laurensanchez look beautiful together in love today in Paris #paris ♬ son original - gedeontaieb

Для заходу 62-річний Безос обрав темно-синій блейзер, штани, сорочку на ґудзиках і краватку. 56-річна Санчес з'явилась у світло-сірому образі. Вона одягла обтислий піджак з хутром на комірі й поясом і спідницю-олівець. У руках Лорен тримала сумку Lady Dior Himalayan Lisher, пише Harper's Bazaar.

Свій образ журналістка доповнила сірими замшевими туфлями, масивними діамантовими сережками-гвоздиками та сонцезахисними окулярами-авіаторами в золотій оправі. Також вона зробила високу зачіску.

Лорен Санчес і Джефф БезосЛорен Санчес і Джефф Безос на показі Christian Dior Haute Couture весна/літо 2026 / Фото Getty Images

Що відомо про весілля Безоса і Санчес?

  • Нагадаємо, що Джефф Безос і Лорен Санчес одружилися минулого червня на острові Сан-Джорджо-Маджоре у Венеції. Святкування тривало три дні, а серед присутніх було чимало світових зірок, зокрема Іванка Трамп, Опра Вінфрі та Кім Кардашян.

  • Пара організувала пінну вечірку на яхті Безоса, розкішну передвесільну вечерю та обід після весілля в культовому барі Harry's.

  • Закохані одружилися у відреставрованому амфітеатрі на острові. Санчес була одягнена в мереживну сукню Dolce & Gabbana з високим коміром та довгими рукавами.

  • На весілля мільярдера і журналістки було близько 200 гостей.