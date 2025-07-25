Її з Джефом Безосом сфотографували під час вечері в Сен-Тропе майже через місяць після їхнього весілля у Венеції, пише Show 24.

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Лорен одягнула сукню-комбінацію від відомого дизайнера Roberto Cavalli, яка зараз коштує 102 тисячі гривень. Верх сукні має леопардовий принт, а нижня частина – зебровий. Ці два візерунки поєднані мереживною вставкою. Також сукня має відкриту спину та асиметричний крій.



Сукня, як у Лорен Санчес / Скриншот з сайту

Образ Санчес доповнили масивні золоті сережки, чорні побори з відкритим носом і мініатюрна сумочка в тон.

Водночас Джефф Безос підібрав більш стриманий, але не менш елегантний образ: синя оксамитова сорочка, сірі штани, зелені лофери й сонцезахисні окуляри.



Лорен Санчес і Джефф Безос / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, напередодні Лорен Санчес з'явилася на показі Balenciaga також у чорному вбранні.