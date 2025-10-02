Джейн Гудолл – всемирно известная исследовательница приматов, которая посвятила жизнь изучению шимпанзе и защите природы. Она умерла на 91-м году жизни, но ее имя навсегда останется символом новаторства, смелости и неоспоримого влияния на научный мир и общество. Вспоминаем ее неоценимый вклад.

Как Джейн Гудолл повлияла на науку и сохранение природы?

Джейн Гудолл умерла естественной смертью 1 октября 2025 года находясь в Калифорнии во время своих научных выступлений. Родившись в Лондоне в 1934 году, она с раннего детства мечтала об Африке и работе с животными. После окончания секретарской школы, Гудолл отправилась в Кению и встретила выдающегося антрополога Луиса Лики, который разглядел в ней потенциал для научных открытий. В возрасте 26 лет, без формального высшего образования, она начала фундаментальные исследования поведения шимпанзе в естественной среде в Гомбе, Танзания, пишет 24 Канал со ссылкой на Live Science.

Ее методы работы – близкое наблюдение, предоставление имен вместо номеров приматам, привлечение эмоций и эмпатии в науке – в корне изменили подход к изучению животных. Гудолл открыла, что шимпанзе не только используют, но и создают орудия труда, имеют индивидуальные черты характера, эмоции, навыки сопереживания и даже способность вести войну между группами. Ее открытия стерли традиционные границы между человеком и животным, заставили научный мир пересмотреть взгляды на ум и эмоциональность животных, пишет ScienceAlert.

В этом ролике 1960 года Джейн Гудолл рассказывает, что шимпанзе изготавливают и используют инструменты. Это повлияло на наши представления о развитии человеческого вида: видео

В 1977 году она основала Институт Джейн Гудолл, который быстро перерос в международное движение защиты природы, работающее в более чем 30 странах . Главный фокус проекта – молодежное лидерство, образование и решение глобальных экологических проблем.

В своей деятельности Гудолл подчеркивала важность учета человеческого фактора в сохранении природы: она говорила, что изменить будущее возможно только через повышение уровня жизни для большинства людей и сокращения чрезмерного потребления ресурсов богатыми странами. Гудолл неутомимо путешествовала, выступала на мировых площадках, вдохновляла молодежь своим примером и верой в силу человеческого разума и непоколебимого духа.

При жизни она получила титул Дамы Ордена Британской империи, была Посланницей мира ООН и лауреатом самых престижных международных наград. Ее исследования в Гомбе стали самым длинным полевым проектом по изучению диких животных в природе, они продолжают вдохновлять новые поколения ученых и природоохранников.

Джейн Гудолл навсегда останется примером того, как один человек способен изменить мир – через науку, эмпатию, образование и веру в лучшее будущее.