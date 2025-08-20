Как наши предки делали свои первые шаги?

В течение десятилетий господствовало мнение, что переход к прямохождению (бипедализму) был вынужденным шагом: изменение климата в конце эпохи миоцена (от 23 до 5,3 миллиона лет назад) привело к тому, что густые леса уступили место открытым саваннам. Это якобы заставило древних гоминидов спуститься с деревьев и начать передвигаться на двух ногах, чтобы преодолевать большие расстояния в поисках пищи и защищаться от хищников, пишет 24 Канал со ссылкой на статью в журнале Frontiers in Ecology and Evolution.

Однако исследование, проведенное специалистами из Института эволюционной антропологии Макса Планка, предлагает другой взгляд на это событие. Ученые наблюдали за поведением шимпанзе (Pan troglodytes schweinfurthii) в долине Исса в Танзании. Эта местность представляет собой саванно-мозаичный ландшафт – сухие, открытые леса, похожие на те, в которых обитали ранние предки человека.

Вопреки ожиданиям, оказалось, что местные шимпанзе проводят на деревьях столько же времени, сколько их сородичи из густых тропических лесов. Это связано с особенностями их рациона: пища требует больше "обработки", например, семена нужно извлекать из стручков, а незрелые фрукты являются более волокнистыми, что требует усилий.

Самым интересным открытием стало то, как именно шимпанзе передвигаются по деревьям. Поскольку они являются довольно крупными приматами, они часто становятся на ветки вертикально и ходят по ним на двух ногах, держась за соседние ветки для равновесия. Эта неожиданно высокая частота хождения по веткам подтверждает гипотезу, что древние обезьяны и предки человека могли постепенно развивать навыки прямохождения именно на деревьях.

Эта идея объясняет некоторые нестыковки в палеонтологических данных. Например, окаменелости конца миоцена показывают, что многие вымершие гоминиды все еще имели признаки, присущие древесным жителям, такие как удлиненные верхние конечности и изогнутые пальцы. Анализ зубной эмали также свидетельствует, что они продолжали в значительной степени питаться пищей с деревьев, даже живя на открытой местности.

Таким образом, деревья могли служить своеобразной "тренировочной площадкой". Передвигаясь по веткам на двух ногах и держась руками для баланса, наши предки постепенно совершенствовали навыки, которые впоследствии позволили им уверенно чувствовать себя на земле в открытых ландшафтах и, в конце концов, расселиться по всей планете. По мнению антрополога Рианны Драммонд-Кларк, наша двуногая походка продолжала эволюционировать на деревьях даже после перехода к жизни в открытой среде.