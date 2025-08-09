Кто создал древнейшие орудия труда на Сулавеси?

Новые открытия на острове Сулавеси, опубликованные в журнале Nature, представляют древнейшие доказательства присутствия человеческих родственников в Воллесии – большом архипелаге между азиатским и австралийским континентальными шельфами. В период с 2019 по 2022 год исследовательская группа обнаружила семь каменных артефактов в местности Калио на Сулавеси, пишет 24 Канал.

Эти орудия были изготовлены из кремня – твердой осадочной породы – с помощью техники ударного отслоения, когда основной камень ударяется молотком для создания острых сколов. Один из найденных инструментов даже прошел дополнительную обработку краев для повышения остроты. Соавтор исследования Адам Браму, профессор археологии из Университета Гриффита в Австралии, описал их как простые каменные сколы с острыми краями, которые могли использоваться как универсальные инструменты для резки и соскабливания.

Возраст осадочных пород, в которых были найдены инструменты, был определен с помощью комбинации методов датировки и составляет от 1,04 до 1,48 миллиона лет. Это совпадает с хронологией существования Homo erectus, который добрался до индонезийского острова Ява около 1,6 миллиона лет назад после своей эволюции в Африке. Однако на Сулавеси отсутствует такая обширная летопись окаменелостей, как на Яве.

Ученые еще не уверены не уверены, какой именно вид создал эти орудия. Адам Браму отмечает, что пока не будут найдены окаменелости архаичных гоминидов на Сулавеси, было бы преждевременно приписывать инструменты конкретному виду. Однако, учитывая возрастной диапазон, наиболее вероятным сценарием является то, что эти орудия были изготовлены Homo erectus или видом, похожим на Homo floresiensis. Исследователи предполагают, что гоминиды Флорес могли иметь предков с Сулавеси. Также возможно, что эта загадочная группа на Сулавеси является предками Homo luzonensis.

Эта находка свидетельствует о том, что человеческие родственники населяли Сулавеси значительно раньше, чем считалось до сих пор, вероятно, еще до того, как они достигли острова Лусон на севере и острова Флорес на юге.

До сих пор древнейшие найденные на Сулавеси человеческие скелетные элементы (фрагмент верхней челюсти современного человека) имеют возраст около 25 000 – 16 000 лет.

Старейшее известное нарративное наскальное искусство в мире, находящееся на Сулавеси, датируется не менее 51 200 годами назад.

До этих новых находок, старейший каменный инструмент на Сулавеси имел возраст около 194 000 лет.

Пока также остается неясным, для чего именно использовались эти инструменты. Браму предполагает, что их могли применять для непосредственного добывания пищи или для изготовления орудий из дерева или других мягких растительных материалов. Однако пока что на найденных командой костях животных нет следов порезов или других признаков обработки.