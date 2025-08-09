Хто створив найдавніші знаряддя на Сулавесі?

Нові відкриття на острові Сулавесі, опубліковані в журналі Nature, представляють найдавніші докази присутності людських родичів у Воллесії – великому архіпелазі між азійським та австралійським континентальними шельфами. У період з 2019 по 2022 рік дослідницька група виявила сім кам'яних артефактів у місцевості Каліо на Сулавесі, пише 24 Канал.

Ці знаряддя були виготовлені з кременю – твердої осадової породи – за допомогою техніки ударного відшарування, коли основний камінь ударяється молотком для створення гострих відколів. Один зі знайдених інструментів навіть пройшов додаткову обробку країв для підвищення гостроти. Співавтор дослідження Адам Браму, професор археології з Університету Гріффіта в Австралії, описав їх як прості кам'яні відколи з гострими краями, які могли використовуватися як універсальні інструменти для різання та зішкрябування.

Вік осадових порід, у яких були знайдені інструменти, був визначений за допомогою комбінації методів датування і становить від 1,04 до 1,48 мільйона років. Це співпадає з хронологією існування Homo erectus, який дістався індонезійського острова Ява близько 1,6 мільйона років тому після своєї еволюції в Африці. Однак на Сулавесі відсутній такий обширний літопис скам'янілостей, як на Яві.

Вчені ще не впевнені, який саме вид створив ці знаряддя. Адам Браму зазначає, що поки не будуть знайдені скам'янілості архаїчних гомінідів на Сулавесі, було б передчасно приписувати інструменти конкретному виду. Проте, враховуючи віковий діапазон, найімовірнішим сценарієм є те, що ці знаряддя були виготовлені Homo erectus або видом, схожим на Homo floresiensis. Дослідники припускають, що гомініди Флорес могли мати предків з Сулавесі. Також можливо, що ця загадкова група на Сулавесі є предками Homo luzonensis.

Ця знахідка свідчить про те, що людські родичі населяли Сулавесі значно раніше, ніж вважалося досі, ймовірно, ще до того, як вони досягли острова Лусон на півночі та острова Флорес на півдні.

Досі найдавніші знайдені на Сулавесі людські скелетні елементи (фрагмент верхньої щелепи сучасної людини) мають вік близько 25 000 – 16 000 років.

Найстаріше відоме наративне наскельне мистецтво у світі, що знаходиться на Сулавесі, датується щонайменше 51 200 роками тому.

До цих нових знахідок, найстаріший кам'яний інструмент на Сулавесі мав вік близько 194 000 років.

Наразі також лишається незрозумілим, для чого саме використовували ці інструменти. Браму припускає, що їх могли застосовувати для безпосереднього добування їжі або для виготовлення знарядь з дерева чи інших м'яких рослинних матеріалів. Однак поки що на знайдених командою кістках тварин немає слідів порізів чи інших ознак обробки.