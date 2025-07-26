Що розповіли скелети з печери Тіншемет?

Археологи виявили останки п'яти давніх людей, що датуються періодом середнього палеоліту, приблизно 100-130 тисяч років тому. Це перші повністю збережені доісторичні скелети, знайдені в Ізраїлі з 1960-х років. Дослідники зазначають, що тіла були дбайливо покладені в ями у позі ембріона, що вважається свідомим похованням, пише 24 Канал з посиланням на The Times of Israel.

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Поряд з останками були знайдені різноманітні предмети, які, ймовірно, використовувалися під час поховальних церемоній. Серед них були базальтова галька, кістки великих тварин, таких як тури (вид вимерлих диких представників роду биків), коні та олені, а також шматки червоної вохри – природного пігменту. Оскільки ці предмети не мали практичного застосування в побуті, вчені вважають, що вони були частиною ритуалів для вшанування померлих і можуть свідчити про зародження уявлень про духовність та потойбічне життя.

Печера Тіншемет розташована приблизно за 10 кілометрів від іншого важливого археологічного об'єкта Нешер Рамла. У той період на території Леванту (сучасний Ізраїль, Йорданія, Сирія та Ліван) одночасно проживали щонайменше три групи гомінідів: Homo sapiens, неандертальці та представники іншої, досі загадкової лінії, що мала риси обох видів.

Хоча вчені ще не визначили, до якого саме виду належать останки з печери Тіншемет, знахідка вже надала унікальну інформацію. Схожість у методах виготовлення кам'яних знарядь, стратегіях полювання та поховальних звичаях вказує на те, що ці групи могли мирно співіснувати, обмінюватися знаннями та культурними практиками.

Це відкриття підкреслює, що Левант був ключовим перехрестям в ранній історії людства.