Что рассказали скелеты из пещеры Тиншемет?

Археологи обнаружили останки пяти древних людей, что датируются периодом среднего палеолита, примерно 100-130 тысяч лет назад. Это первые полностью сохранившиеся доисторические скелеты, найденные в Израиле с 1960-х годов. Исследователи отмечают, что тела были бережно уложены в ямы в позе эмбриона, что считается сознательным захоронением, пишет 24 Канал со ссылкой на The Times of Israel.

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Наряду с останками были найдены различные предметы, которые, вероятно, использовались во время погребальных церемоний. Среди них были базальтовая галька, кости крупных животных, таких как туры (вид вымерших диких представителей рода быков), лошади и олени, а также куски красной охры – природного пигмента. Поскольку эти предметы не имели практического применения в быту, ученые считают, что они были частью ритуалов для почитания умерших и могут свидетельствовать о зарождении представлений о духовности и потусторонней жизни.

Пещера Тиншемет расположена примерно в 10 километрах от другого важного археологического объекта Нешер Рамла. В тот период на территории Леванта (современный Израиль, Иордания, Сирия и Ливан) одновременно проживали по меньшей мере три группы гоминидов: Homo sapiens, неандертальцы и представители другой, до сих пор загадочной линии, имевшей черты обоих видов.

Хотя ученые еще не определили, к какому именно виду принадлежат останки из пещеры Тиншемет, находка уже предоставила уникальную информацию. Сходство в методах изготовления каменных орудий, стратегиях охоты и погребальных обычаях указывает на то, что эти группы могли мирно сосуществовать, обмениваться знаниями и культурными практиками.

Это открытие подчеркивает, что Левант был ключевым перекрестком в ранней истории человечества.