Як наші предки робили свої перші кроки?

Протягом десятиліть панувала думка, що перехід до прямоходіння (біпедалізму) був вимушеним кроком: зміна клімату в кінці епохи міоцену (від 23 до 5,3 мільйона років тому) призвела до того, що густі ліси поступилися місцем відкритим саванам. Це нібито змусило древніх гомінідів спуститися з дерев і почати пересуватися на двох ногах, щоб долати великі відстані у пошуках їжі та захищатися від хижаків, пише 24 Канал з посиланням на статтю в журналі Frontiers in Ecology and Evolution.

Однак дослідження, проведене фахівцями з Інституту еволюційної антропології Макса Планка, пропонує інший погляд на цю подію. Вчені спостерігали за поведінкою шимпанзе (Pan troglodytes schweinfurthii) у долині Ісса в Танзанії. Ця місцевість являє собою саванно-мозаїчний ландшафт – сухі, відкриті ліси, схожі на ті, в яких мешкали ранні предки людини.

Всупереч очікуванням, виявилося, що місцеві шимпанзе проводять на деревах стільки ж часу, скільки їхні родичі з густих тропічних лісів. Це пов'язано з особливостями їхнього раціону: їжа вимагає більше "обробки", наприклад, насіння потрібно витягати зі стручків, а незрілі фрукти є більш волокнистими, що вимагає зусиль.

Найцікавішим відкриттям стало те, як саме шимпанзе пересуваються по деревах. Оскільки вони є досить великими приматами, вони часто стають на гілки вертикально й ходять по них на двох ногах, тримаючись за сусідні гілки для рівноваги. Ця несподівано висока частота ходіння по гілках підтверджує гіпотезу, що стародавні мавпи та предки людини могли поступово розвивати навички прямоходіння саме на деревах.

Ця ідея пояснює деякі нестиковки в палеонтологічних даних. Наприклад, скам'янілості кінця міоцену показують, що багато вимерлих гомінідів усе ще мали ознаки, притаманні деревним мешканцям, такі як видовжені верхні кінцівки та вигнуті пальці. Аналіз зубної емалі також свідчить, що вони продовжували значною мірою харчуватися їжею з дерев, навіть живучи на відкритій місцевості.

Таким чином, дерева могли слугувати своєрідним "тренувальним майданчиком". Пересуваючись по гілках на двох ногах і тримаючись руками для балансу, наші предки поступово вдосконалювали навички, які згодом дозволили їм упевнено почуватися на землі у відкритих ландшафтах і, зрештою, розселитися по всій планеті. На думку антрополога Ріанни Драммонд-Кларк, наша двонога хода продовжувала еволюціонувати на деревах навіть після переходу до життя у відкритому середовищі.