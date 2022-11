Археологи раскопали несколько мумий с языками из чистого золота

В некрополе Кувейсна, находящемся в центральной части дельты Нила, Египет, археологи совершили крайне интересное открытие во время раскопок. Люди здесь жили, начиная с 300 года до нашей эры и заканчивая 640 годом нашей эры.

Ученые обнаружили здесь множество захоронений. Некоторые мумии, при более тщательном изучении, оказались весьма необычными – у них были языки, сделанные из золота.

Интересно Вопросы безопасности: какая операционная система лучше защитит ваши биометрические и персональные данные

Что известно о погребениях

Мумии с золотым языком были найдены в недавно обнаруженной части археологического комплекса, где покоились многочисленные тела в три разных периода времени Древнего Египта.

Такие артефакты только часть всех находок. Рядом с ними покоились и другие люди, но вместо золотых языков кости были украшены изделиями древних ювелиров в форме скарабеев и цветов лотоса.

Ключ к загадке лежит в погребальных ритуалах и религии Египта.

2500 лет назад египтяне считали, что строгое соблюдение тишины обеспечит благосклонность Озириса к умершему. Светящийся язык из драгоценного металла должен был позволить усопшему общаться с божеством без шума. Но если это так, непонятно, почему только некоторые мумии похоронены с золотыми языками

Но если это так, непонятно, почему только некоторые мумии похоронены с золотыми языками По другой версии, язык из "желтого" металла должен была символизировать стремление обрести свет в потусторонней темноте. В древнем Египте золото являлось популярным материалом для изготовления украшений для погребальных обрядов. Мерцающий элемент считался плотью богов, в частности кожей бога солнца Ра, и ассоциировался с концепцией вечности. Ра был вождем всех древнеегипетских богов, творцом всего, и он был тесно связан с Осирисом.



Череп с золотым языком / Фото The Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Какой бы ни была правда, пока ученые могут только строить догадки, зачем мумиям нужны были такие языки.

Официальные лица египетского министерства говорят, что мумии, найденные в Кувейсна, находятся в плохом состоянии, и их секреты распадаются вместе с ними.