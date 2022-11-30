Археологи розкопали кілька мумій із язиками з чистого золота
Джерело:ScienceAlert
У некрополі Кувейсна, що знаходиться в центральній частині дельти Нілу, Єгипет, археологи зробили вкрай цікаве відкриття під час розкопок. Люди тут жили починаючи з 300 року до нашої ери й закінчуючи 640 роком нашої ери.
Вчені виявили тут безліч поховань. Деякі мумії, при більш ретельному вивченні, виявилися вельми незвичайними – вони мали язики, зроблені із золота.
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Що відомо про поховання
Мумії із золотим язиком були знайдені в нещодавно виявленій частині археологічного комплексу, де були поховані численні тіла в три різні періоди часу Стародавнього Єгипту.
Такі артефакти є лише частиною всіх знахідок. Поруч із ними були поховані й інші люди, але замість золотих язиків кістки були прикрашені виробами стародавніх ювелірів у формі скарабеїв та квітів лотоса.
Ключ до загадки лежить у похоронних обрядах та релігії Єгипту.
- 2500 років тому єгиптяни вважали, що суворе дотримання тиші забезпечить прихильність Озіріса до померлого. Сяючий язик з дорогоцінного металу повинен був дозволити покійному спілкуватися з божеством без шуму. Але якщо це так, незрозуміло, чому тільки деякі мумії поховані із золотими язиками
- За іншою версією, язик із "жовтого" металу мала символізувати прагнення знайти світло в потойбічній темряві. У стародавньому Єгипті золото було популярним матеріалом для виготовлення прикрас для похоронних обрядів. Елемент, що мерехтить, вважався плоттю богів, зокрема шкірою бога сонця Ра, і асоціювався з концепцією вічності. Ра був вождем усіх давньоєгипетських богів, творцем усього, і він був тісно пов'язаний з Осірісом.
Череп із золотим язиком / Фото The Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities
Якою б не була правда, поки що вчені можуть тільки будувати здогади, навіщо муміям потрібні були такі язики.
Офіційні особи єгипетського міністерства кажуть, що мумії, знайдені в Кувейсна, знаходяться в поганому стані, і їхні секрети розпадаються разом з ними.