Археологи розкопали кілька мумій із язиками з чистого золота

У некрополі Кувейсна, що знаходиться в центральній частині дельти Нілу, Єгипет, археологи зробили вкрай цікаве відкриття під час розкопок. Люди тут жили починаючи з 300 року до нашої ери й закінчуючи 640 роком нашої ери.

Вчені виявили тут безліч поховань. Деякі мумії, при більш ретельному вивченні, виявилися вельми незвичайними – вони мали язики, зроблені із золота.

Що відомо про поховання

Мумії із золотим язиком були знайдені в нещодавно виявленій частині археологічного комплексу, де були поховані численні тіла в три різні періоди часу Стародавнього Єгипту.

Такі артефакти є лише частиною всіх знахідок. Поруч із ними були поховані й інші люди, але замість золотих язиків кістки були прикрашені виробами стародавніх ювелірів у формі скарабеїв та квітів лотоса.

Ключ до загадки лежить у похоронних обрядах та релігії Єгипту.

2500 років тому єгиптяни вважали, що суворе дотримання тиші забезпечить прихильність Озіріса до померлого. Сяючий язик з дорогоцінного металу повинен був дозволити покійному спілкуватися з божеством без шуму. Але якщо це так, незрозуміло, чому тільки деякі мумії поховані із золотими язиками

Але якщо це так, незрозуміло, чому тільки деякі мумії поховані із золотими язиками За іншою версією, язик із "жовтого" металу мала символізувати прагнення знайти світло в потойбічній темряві. У стародавньому Єгипті золото було популярним матеріалом для виготовлення прикрас для похоронних обрядів. Елемент, що мерехтить, вважався плоттю богів, зокрема шкірою бога сонця Ра, і асоціювався з концепцією вічності. Ра був вождем усіх давньоєгипетських богів, творцем усього, і він був тісно пов'язаний з Осірісом.



Череп із золотим язиком / Фото The Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Якою б не була правда, поки що вчені можуть тільки будувати здогади, навіщо муміям потрібні були такі язики.

Офіційні особи єгипетського міністерства кажуть, що мумії, знайдені в Кувейсна, знаходяться в поганому стані, і їхні секрети розпадаються разом з ними.