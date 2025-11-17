Конец эпохи электрокаров: Европа может отменить запрет бензиновых авто

Европейский Союз рассматривает возможность изменить свое ключевое климатическое решение – полный запрет продажи новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания после 2035 года. На фоне экономического спада, беспокойств автопроизводителей и давления отдельных правительств ЕС все серьезнее обсуждает отсрочку перехода на безуглеродный транспорт.

Европейское законодательство до сих пор формально предусматривает полный запрет продажи новых машин с двигателями внутреннего сгорания после 2035 года, но политическая реальность изменилась. Автопроизводители сталкиваются с замедлением спроса на электромобили, дефицитом инфраструктуры и падением прибыльности. Из-за этого все больше лидеров отрасли – среди них CEO Mercedes-Benz Ола Келлениус – настаивают на более гибком подходе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Verge.

Что происходит с запретом и почему его хотят пересмотреть?

Келлениус считает, что строгий дедлайн уже не соответствует экономическим условиям. По его словам, европейская автопромышленность не отказывается от климатических целей, но требует больше времени, чтобы сохранить рабочие места, поддержать конкуренцию и позволить производителям финансировать переход без потерь. Он называет это "обновлением стратегии", а не шагом назад.

Общественная поддержка также изменилась. В период экономического подъема амбициозные климатические планы получали широкую поддержку. Теперь, когда промышленность сокращает десятки тысяч рабочих мест, настроения стали более осторожными. В то же время на дорогах Европы после 2035 года все еще будет оставаться более 200 млн авто с ДВС, и без новых энергоэффективных моделей и альтернативного топлива автопарк просто будет стареть – об этом Келлениус предупреждает как об "эффекте Гаваны".

Какие изменения могут принять?

На октябрьском саммите лидеры ЕС поручили Еврокомиссии предложить варианты пересмотра закона. Речь идет прежде всего о расширении "технологической нейтральности". Это означает возможное допущение после 2035 года:

– гибридов,

– авто на синтетическом или биотопливе,

– расширение перечня низкоуглеродных решений, которые могут считаться "нулевыми" в учете выбросов.

Как пишет CNBC, автопроизводители годами добивались этого. Они хотят, чтобы гибриды и модели на синтетических топливах причислялись к группе безэмиссионных, даже если они сохраняют ДВС. Зато экологические организации называют такой шаг "дырявым регулированием". Аналитики Transport & Environment предупреждают: чрезмерные исключения размоют климатическую политику и дадут преимущество китайским конкурентам, которые уже массово производят более дешевые электромобили.

Активнее всего за смягчение выступает Германия. Страна переживает затяжной экономический спад, а ее автопром уступает позиции. В отрасли занято около 800 тыс. человек, поэтому правительство стремится избежать резких решений. Канцлер Фридрих Мерц прямо заявил: "Никакого жесткого дедлайна 2035 года не будет".

Почему переход к электромобилям тормозит?

Хотя продажи электромобилей и гибридов растут, автопроизводители все еще зарабатывают на них меньше, чем на машинах с ДВС. Это результат дорогого производства, недостаточных объемов продаж и высокой стоимости разработок. В январе–сентябре европейцы купили 1,3 млн электромобилей (16% рынка), но падение спроса на ДВС нивелировало общий рост – новые продажи увеличились лишь на 0,9%.

Гибриды также под огнем критики. Исследование T&E показывает, что в реальном использовании они выбрасывают почти в пять раз больше CO2, чем заявляют производители. Даже в электрическом режиме бензиновый двигатель часто активируется во время ускорения или подъема, а это повышает выбросы и расходы для потребителя. К тому же гибриды стоят дороже электрокаров – в среднем 55 700 евро, что на 15 200 евро больше.

Эксперты, среди которых представители ICCT, считают гибриды не "мостиком", а тормозом для электрификации. В странах с грамотным сочетанием налогов и стимулов – например, в Дании и Бельгии – доля электромобилей уже достигает 70 % і 40 % соответственно.

Позиция промышленности и риски для ЕС

Часть автопроизводителей, в частности BMW, требует не просто переноса дедлайна, а полного изменения подхода. Они критикуют систему, где регуляторы учитывают только выбросы из выхлопа, а не полный углеродный след – от материалов до производства.

В то же время производители, инвестировавшие миллиарды в полную электрификацию, обеспокоены. Polestar и Lucid предупреждают: если ЕС ослабит правила, это кардинально ударит по компаниям, которые сделали ставку на электрокары. Кроме того, изменения создадут путаницу для потребителей – если дедлайн неочевиден, многие люди просто будут откладывать переход.

Главный страх – потерять конкурентоспособность. Китайские производители уже предлагают более дешевые электромобили и работают быстрее. Эксперты вроде Энди Палмера считают, что путь вперед – не задержка, а ускорение реформ: снижение стоимости батарей, развитие программного производства, инвестиции в инновации и уменьшение бюрократии.

Что будет дальше?

Еврокомиссия готовит свои предложения до конца года. У 2026-м правила должны пересмотреть окончательно. Пока очевидно, что Европа не планирует отказываться от климатической цели на 2050 год, но путь к ней может существенно измениться.

Набор компромиссов – гибриды, альтернативные топлива, стимулы для электромобилей и защита от китайского импорта – станет новой основой дискуссии о будущем европейского автопрома.