Телескоп "Джеймс Уэбб" сделал очередное удивительное открытие в отдаленных уголках Солнечной системы. На этот раз в центре внимания оказалась карликовая планета Макемаке, которая оказалась гораздо динамичнее, чем считали ученые. Новые данные свидетельствуют о процессах, которые заставляют пересмотреть представления об этом ледяном мире.

Что скрывает ледяной мир на краю Солнечной системы?

Исследователи фиксируют слабые следы метана в газообразном состоянии вокруг карликовой планеты Макемаке, расположенной на окраинах Солнечной системы. Это лишь второй случай обнаружения газа у столь отдаленного объекта, что намекает на его неожиданную активность, пишет 24 Канал со ссылкой на Live Science.

Макемаке – это шарообразный объект диаметром около 1430 километров, что меньше половины диаметра Луны. Карликовая планета вращается в поясе Койпера – кольце астероидов, комет и других ледяных объектов за орбитой Нептуна, находясь в среднем в 45 раз дальше от Солнца, чем Земля. Как пишет NASA в своей справке, ее открыли в 2005 году, и она имеет небольшой спутник MK2 диаметром около 175 километров.

Макемаке не считается полноценной планетой, поскольку не расчистила свою орбиту от другого космического мусора. По этой же причине Плутон потерял свой статус в 2006 году.

Давно известно, что красновато-коричневая поверхность Макемаке покрыта слоями метанового и этанового льда. Некоторые ученые даже предполагают, что на ее холодной поверхности могут лежать небольшие гранулы этих веществ размером около 1 сантиметра. Однако новое исследование, которое скоро будет опубликовано в The Astrophysical Journal Letters, показало, что вокруг ледяной поверхности также имеется небольшая концентрация газообразного метана. Сейчас статью можно прочитать только на сервере препринтов arXiv, куда она была подана для рецензирования в начале сентября.

По словам ведущего автора исследования Сильвии Протопапы, это открытие делает Макемаке еще более увлекательным объектом для изучения. Оно демонстрирует, что планета является динамическим телом, где метановый лед продолжает эволюционировать, а не просто неактивным остатком внешней Солнечной системы.

До сих пор единственным известным транснептуновым объектом, производящим собственный газ, был Плутон, который имеет очень тонкую атмосферу из азота, метана и угарного газа. "Джеймс Вебб" смог зафиксировать метан на Макемаке благодаря явлению, известному как "солнечно-возбужденная флуоресценция", из-за которого газ слабо светится, поглощая солнечное излучение. Инструменты телескопа также измерили температуру газа, которая составляет жуткие -233 градуса по Цельсию.

Откуда же там берется метан?

Исследователи до сих пор не уверены относительно источника метана.

Одна из гипотез заключается в том, что метановый лед на поверхности сублимирует, то есть переходит из твердого состояния в газообразное , образуя чрезвычайно тонкую и хрупкую атмосферу, подобную той, что есть на Плутоне. Если это так, то давление в этом слое газа должно быть в миллиард раз слабее атмосферы Земли и в миллион раз слабее атмосферы Плутона, что затрудняет подтверждение этой теории.

Другое возможное объяснение – газ выбрасывается из-под ледяной поверхности в виде шлейфов, как на замерзшем спутнике Сатурна Энцеладе. Этот процесс, известный как дегазация, мог бы происходить в разных местах по всей планете, выбрасывая сотни килограммов метана в секунду. Однако имеющихся данных недостаточно, чтобы подтвердить и эту версию.

Ученые надеются, что дальнейшие наблюдения помогут разгадать эту загадку. Независимо от происхождения метана, новые результаты бросают вызов традиционному представлению о Макемаке как о спокойном, замерзшем теле.

