Почему пояс астероидов становится меньше?

Пояс астероидов является остатком от формирования Солнечной системы 4,6 миллиарда лет назад. Считается, что это материал, который так и не смог объединиться в планету из-за мощного гравитационного влияния Юпитера. Сила газового гиганта не позволила обломкам слипаться, вместо этого заставляя их сталкиваться и разрушаться. Сегодня масса всего, оставшегося в поясе, составляет лишь около 3% от массы Луны, пишет 24 Канал со ссылкой на Universe Today.

Однако влияние Юпитера на этом не закончилось. Вместе с Сатурном он продолжает дестабилизировать орбиты астероидов через так называемые гравитационные резонансы. Это области, где орбитальные периоды астероидов регулярно взаимодействуют с газовыми гигантами, что приводит к выбросу обломков. Часть из них летит во внутреннюю часть Солнечной системы, где расположена Земля, а другая – наружу, к орбите Юпитера.

Группа астрономов под руководством Хулио Фернандеса из Университета Республики в Уругвае подсчитала, с какой скоростью происходит это истощение. Согласно их выводам, пояс астероидов ежегодно теряет примерно 0,0088% своей массы, которая участвует в столкновениях. Хотя это число кажется незначительным, в масштабах миллиардов лет оно становится существенным.

Куда исчезают астероиды?

Интересно то, как именно распределяется потерянная масса.

Около 20% обломков превращаются в астероиды и метеороиды, которые иногда пересекают орбиту Земли и эффектно сгорают в атмосфере как метеоры.

Остальные 80% в результате взаимных столкновений перемалываются в мелкую метеоритную пыль. Эта пыль питает так называемый зодиакальный свет – слабое сияние, которое можно увидеть на ночном небе после захода или перед восходом солнца.

Стоит отметить, что большие и стабильные объекты, такие как Церера, Веста и Паллада, не участвовали в исследовании, поскольку они больше не являются частью этого процесса разрушения.

Что это нам дает?

Понимание этого процесса важно для изучения эволюции Земли, пишет ScienceAlert. Если экстраполировать текущие темпы потери массы в прошлое, то окажется, что 3,5 миллиарда лет назад пояс астероидов мог быть на 50% массивнее, а скорость бомбардировки нашей планеты обломками – вдвое выше. Это хорошо согласуется с геологическими данными, полученными на Земле и Луне, которые свидетельствуют о постепенном уменьшении количества столкновений в течение последних нескольких миллиардов лет. Например, слои стеклянных шариков в земных породах является свидетельством значительно более бурного прошлого, когда массивный пояс астероидов посылал в нашу сторону гораздо больше обломков.

Таким образом, пояс астероидов является не статическим объектом, а динамической структурой, которая постепенно рассеивается. Изучение этого медленного исчезновения помогает не только воссоздать историю столкновений, сформировавших поверхность нашей планеты, но и предоставляет ключевые данные для моделирования будущих рисков от объектов, приближающихся к Земле.