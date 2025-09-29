Что известно о древнем катаклизме?

Магнитное поле Земли, которое генерируется движением расплавленных металлов в ядре планеты, простирается на сотни тысяч километров в космос и служит защитным щитом от солнечной радиации. Однако это поле не является статичным. Из-за движения железа и никеля в недрах Земли оно постоянно меняется, заставляя магнитные полюса медленно дрейфовать. Иногда же случаются значительно более драматические события – полная инверсия, когда северный и южный магнитные полюса меняются местами, пишет 24 Канал со ссылкой на ScienceAlert.

Последнее такое событие, известно как "экскурс Лашамп" (такое название дали в честь лавовых потоков во Франции, где были найдены следы этого явления), произошло около 41 тысячи лет назад.

Ученые из Технического университета Дании и Немецкого научно-исследовательского центра геонаук использовали данные спутниковой миссии Европейского космического агентства Swarm, чтобы воспроизвести это событие в аудиоформате. Для озвучивания колебаний магнитного поля они использовали природные звуки, например треск дерева и грохот камней, что сталкивается. Результатом стал жуткий аудиоряд, который иллюстрирует масштаб катаклизма.

Ученые составили карту движения линий магнитного поля Земли во время этого события и создали стереозвуковую версию: видео

Во время экскурса Лашампа магнитное поле Земли ослабло до 5% от своей современной силы. Сам процесс переворачивания длился около 250 лет, а в необычном состоянии с другой полярностью поле находилось еще 440 лет, при этом его сила не превышала 25% от нормы.

Такое значительное ослабление "щита" позволило гораздо большему количеству космических лучей проникать в атмосферу. Это привело к удвоению уровня изотопов бериллия-10, следы которого сохранились в ледниках и морских отложениях. Усиленное космическое излучение ионизировало воздух и повреждало озоновый слой.

Ученые предполагают, что эти изменения могли иметь серьезные последствия: от глобальных климатических изменений до вымирания мегафауны в Австралии и изменений в образе жизни древних людей, которые могли искать убежища в пещерах.

Ученая Санья Пановская из Немецкого научно-исследовательского центра геонаук отмечает важность изучения таких экстремальных событий для прогнозирования космической погоды в будущем и оценки их влияния на экосистему Земли.

Хотя современные аномалии, такие как ослабление магнитного поля над Южной Атлантикой, вызывают беспокойство относительно возможной новой инверсии, последние исследования показывают, что эти явления не обязательно являются предвестниками полной смены полюсов. В то же время Южно-Атлантическая аномалия, которую в NASA изучают уже много лет, уже сейчас подвергает спутники повышенному уровню радиации. Миссия Swarm, запущена в 2013 году, продолжает собирать данные, чтобы помочь ученым лучше понять и прогнозировать поведение магнитного поля нашей планеты.