Генератор изображений Bing Image Creator теперь предлагает встроенную модель GPT-4o от OpenAI совершенно бесплатно. Этот сервис, работающий с марта 2023 года, уже помог пользователям создать миллионы картинок, предоставляя доступ только к модели DALL-E. Теперь, с новой моделью, качество результата значительно возрастет.

Какие возможности предлагает обновленный Bing Image Creator?

Это обновление предоставляет пользователям доступ к более мощным инструментам творчества, причем совершенно бесплатно. Теперь сервис может создавать более детализированные картинки и лучше понимать текстовые запросы, чем это было с DALL-E, пишет 24 Канал со ссылкой на Neowin. Ранее OpenAI встроила эту функцию непосредственно в GPT-4o, отказавшись от отдельных моделей.

Новая модель имеет несколько преимуществ:

Точность: GPT-4o лучше воспроизводит текст на изображениях и точнее следует инструкциям пользователя.

Редактирование: можно загружать собственные изображения для редактирования или использовать их как основу для создания новых визуальных материалов.

Детализация: изображения, созданные с помощью GPT-4o, являются более детальными, но из-за этого генерация длится дольше по сравнению с предыдущей моделью DALL-E 3.

Учитывая отзывы, Microsoft решила оставить возможность выбора. Пользователи могут переключаться между новой GPT-4o и более быстрой DALL-E 3.

По-прежнему, Bing Image Creator остается бесплатным. Пользователям доступно 15 быстрых генераций. После их использования можно либо генерировать изображения на стандартной скорости без ограничений, или тратить 10 баллов Microsoft Rewards за каждую следующую быструю генерацию.

Доступ к обновленному сервису можно получить через специальный сайт, мобильные приложения Bing, поиск Copilot или непосредственно через поисковую строку Bing и адресную строку браузера Edge с включенным Bing. Модель также доступна для владельцев аккаунтов ChatGPT Plus, Pro, Team и Free.