Генератор зображень Bing Image Creator тепер пропонує вбудовану модель GPT-4o від OpenAI абсолютно безкоштовно. Цей сервіс, що працює з березня 2023 року, вже допоміг користувачам створити мільйони картинок, надаючи доступ лише до моделі DALL-E. Тепер, з новою моделлю, якість результаті значно зросте.

Які можливості пропонує оновлений Bing Image Creator?

Це оновлення надає користувачам доступ до потужніших інструментів творчості, причому абсолютно безкоштовно. Тепер сервіс може створювати більш деталізовані картинки та краще розуміти текстові запити, ніж це було з DALL-E, пише 24 Канал з посиланням на Neowin. Раніше OpenAI вбудувала цю функцію безпосередньо в GPT-4o, відмовившись від окремих моделей.

Нова модель має кілька переваг:

Точність: GPT-4o краще відтворює текст на зображеннях і точніше слідує інструкціям користувача.

Редагування: можна завантажувати власні зображення для редагування або використовувати їх як основу для створення нових візуальних матеріалів.

Деталізація: зображення, створені за допомогою GPT-4o, є більш детальними, але через це генерація триває довше порівняно з попередньою моделлю DALL-E 3.

Враховуючи відгуки, Microsoft вирішила залишити можливість вибору. Користувачі можуть перемикатися між новою GPT-4o та швидшою DALL-E 3.

Як і раніше, Bing Image Creator залишається безкоштовним. Користувачам доступно 15 швидких генерацій. Після їх використання можна або генерувати зображення на стандартній швидкості без обмежень, або витрачати 10 балів Microsoft Rewards за кожну наступну швидку генерацію.

Доступ до оновленого сервісу можна отримати через спеціальний сайт, мобільні додатки Bing, пошук Copilot або безпосередньо через пошуковий рядок Bing та адресний рядок браузера Edge з увімкненим Bing. Модель також доступна для власників акаунтів ChatGPT Plus, Pro, Team та Free.