На фоне новых температурных рекордов и экстремальных погодных явлений, идея взять климат под контроль с помощью технологий выглядит все более привлекательной. Концепции, когда-то казавшиеся научной фантастикой, сегодня серьезно обсуждаются правительствами и корпорациями. Однако действительно ли эти методы являются панацеей или лишь опасной иллюзией с непредсказуемыми последствиями?

Почему геоинженерия – это не выход?

Геоинженерия – это общий термин для крупномасштабных технологических вмешательств в природные системы Земли с целью редактирования климата. Идеи варьируются от вполне футуристических до тех, что уже проходят первые испытания. Все их условно можно разделить на две большие группы: управление солнечным излучением (SRM) и удаление углекислого газа (CDR), пишет 24 Канал со ссылкой на Frontiers.

К первой группе относятся предложения распылять в стратосфере мелкие частицы (например, мел, диоксид серы или измельченные в порох алмазы), чтобы отражать солнечный свет обратно в космос, тем самым уменьшая его нагревательное воздействие на поверхность планеты и нижние слои атмосферы. Это имитирует охлаждающий эффект от извержения вулкана, когда струи вулканических газов закрывают небо. Еще одна идея – делать облака ярче, чтобы они отражали больше солнечного света.

Ко второй категории можно отнести технологии прямого улавливания углекислого газа из воздуха, а также более экзотические идеи, например "удобрение" океана специальными минералами для стимуляции роста фитопланктона, который поглощает углерод.

Стоит отметить, что существует очень много ученых, которые боятся этих идей. Они считают, что игры с такими технологиями могут привести к непредсказуемым последствиям. Дело в том, что даже самые мощные и современные суперкомпьютеры не могут предсказать, каким будет долгосрочное влияние. Мы ненароком можем запустить самоподдерживающийся цикл, который приведет к значительному похолоданию по всей планете, приведя к потере урожаев или даже к новому ледниковому периоду. С этими учеными солидарны и представители власти, ведь многие или просто боятся давать разрешение на такие эксперименты, а другие вообще выдали прямой запрет на это.

Другие ученые наоборот поддерживают эти идеи. Так, в 2023 году группа из более 60 ученых написала открытое письмо с призывом к дальнейшим масштабным исследованиям в области солнечной геоинженерии как одного из перспективных способов борьбы с глобальным потеплением.

Но теперь существует и третья сторона, которая считает, что геоинженерия в лучшем случае является "климатическим пластырем", который не приведет к значительным изменениям. Главная проблема заключается в том, что эти методы направлены на борьбу с симптомами, а не с первопричиной глобального потепления – выбросами парниковых газов от сжигания ископаемого топлива. Даже если вы снизите количество солнечного света, которое попадает на Землю, углекислый газ продолжит накапливаться в атмосфере, провоцируя дальнейшее потепление, которое будет побуждать нас к еще большему охлаждению. Это замкнутый круг.

Ключевая опасность заключается в том, что возложение надежд на технологическое "исправление" может создать ложное чувство безопасности и отвлечь человечество от единственного доказанного способа остановить потепление – радикального сокращения выбросов. Эксперты опасаются, что это даст "зеленый свет" для дальнейшего использования ископаемого топлива, лишь ухудшая ситуацию в долгосрочной перспективе. Ведь если температура уже не поднимается, то можно без проблем бурить, выкачивать, сжигать и выбрасывать.

Проблемы геоинженерии

Крупномасштабные вмешательства в климатическую систему связаны с колоссальными и непредсказуемыми рисками:

Например, моделирование показывает, что распыление аэрозолей в стратосфере может нарушить региональные погодные паттерны, вызвав засухи в одних частях мира и наводнения в других. Это создаст геополитическое напряжение , ведь появятся "победители" и "побежденные".

, ведь появятся "победители" и "побежденные". Существует также риск так называемого "шока прекращения". Если по какой-то причине (технический сбой, война, экономический кризис) развертывание технологии внезапно остановится, планета может столкнуться со стремительным и катастрофическим скачком температуры . Фактически, начав такой проект, будущие поколения будут вынуждены поддерживать его веками.

. Фактически, начав такой проект, будущие поколения будут вынуждены поддерживать его веками. Не менее важными являются вопросы стоимости и масштаба. Чтобы иметь хоть какой-то значимый эффект, геоинженерные проекты потребуют беспрецедентных ресурсов и логистики . Например, некоторые методы удобрения океана требовали бы охвата около 10% его поверхности, а стоимость таких инициатив может достигать сотен миллиардов долларов.

. Например, некоторые методы удобрения океана требовали бы охвата около 10% его поверхности, а стоимость таких инициатив может достигать сотен миллиардов долларов. В конце концов, остаются этические вопросы и влияние на права человека. Комитет ООН по правам человека предупредил, что геоинженерия может серьезно навредить миллионам, а то и миллиардам людей. Больше всего могут пострадать те, кто меньше всего виноват в климатическом кризисе – коренные народы, мелкие фермеры и рыболовные общины, чья жизнь напрямую зависит от стабильных экосистем.

Таким образом, научное сообщество сходится во мнении, что вместо того, чтобы гнаться за фантастическими техно-исправлениями, правительства должны сосредоточиться на реальных, хоть и сложных, решениях: справедливом и быстром сворачивании использования ископаемого топлива и переходе на возобновляемые источники энергии.