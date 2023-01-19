Как пишет источник, Make Sunsets провела полевые испытания без предварительного уведомления или согласия правительства Мексики. Опасаясь последствий для атмосферы Земли, власти страны решили запретить дальнейшие эксперименты.

Раньше Американский стартап начал эксперимент с солнечной геоинженерией, распылив химикаты в небе

Что произошло

В сообщении, распространенном Секретариатом окружающей среды и природных ресурсов Мексики, говорится, что запрет призван защитить общины и природу в условиях отсутствия каких-либо международных соглашений по регулированию такого рода экспериментов, которые могут иметь последствия планетарного масштаба.

Уже проведённый эксперимент, о котором недавно объявил основатель компании Make Sunsets Люк Исеман, вряд ли оказал значительное влияние на окружающую среду, ведь оба шара содержали менее 20 граммов диоксида серы. Это крошечное количество соединения, обычно в значительно больших объемах выбрасываемого в воздух вулканами и электростанциями на ископаемом топливе. Кроме того, стартап якобы не отслеживал шары, поэтому не знает, поднялись ли они достаточно высоко, чтобы доставить диоксид серы к месту, в котором он мог бы показать желаемую эффективность.

Что теперь

Предстоящие запуски "отложены на неопределенный срок", говорит Люк Исеман.

Он и его компания "особо рады работать с островными странами, чье существование находится под угрозой из-за изменения климата". По его словам, компания заинтересована в партнерстве с правительствами, хотя подобных соглашений еще нет. Единственная причина, почему Make Sunsets выпустила шары в Мексике, состоит в том, что Исеман жил там в то время.